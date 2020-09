SV Odersbach rückt an Spitze

Bernd Schäfer brachte den TSV Hofen/Eschenau II mit 1:0 in Führung, verlor aber in der 1. Kreisklasse, Gruppe 2 am Ende gegen den TuS Elkerhausen II mit 3:9. (Foto:Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - (hnl). Da am Wochenende die Kreismeisterschaften stattgefunden hätten, hat es im Tischtenniskreis Limburg-Weilburg nur wenige Spiele gegeben. Der SV Odersbach übernahm in der 1. Kreisklasse, Gruppe 2 nach dem 8:4 gegen den TuS Kirschhofen II die Tabellenführung. Klare 10:2-Siege gab es für Hofen/Eschenau in der Kreisliga und für Löhnberg II in der 2. Kreisklasse.

Kreisliga

In der Gruppe 1 übernahm Aufsteiger Oberbrechen IV nach dem 8:4 gegen Limburg 19 den Platz an der Sonne. Für Hirschhausen II begann die Saison mit einer 4:8-Niederlage bei Dorchheim/Hangenmeilingen II. Hirschhausen hatte nur fünf Spieler zur Verfügung.

Ergebnisse: TTC Dorchheim/ Hangenmeilingen II – TSV Hirschhausen II 8:4: Schardt, Frederking (2), Kottas, W. Schmid, Stiefl, 2 kampflose Punkte – Matthias Söhngen, Conrad, Mi. Langer; TTC Oberbrechen IV – VfR 19 Limburg 8:4: Sturm, Rein, Müller (2), Flach (2), Marcel Schneider, Schiell – A. Seif (2), Simon Schmidbauer, Pankau.

In der Gruppe 2 setzte sich Mitfavorit Dietkirchen nur knapp mit 7:5 bei der TG Camberg, die nur mit fünf Spielern antrat. Für Dietkirchen war es nach der 5:7-Auftaktniederlage gegen Lindenholzhausen II das erste Erfolgserlebnis.

Ergebnis: TG Camberg – TuS Dietkirchen 5:7: Heerd (2), Schmidt, Henning, Rosa – Heuser (2), D. Seip (2), Belz, zwei kampflose Punkte.

In der Gruppe 3 gewann Hofen/Eschenau das Derby gegen Runkel II souverän mit 10:2 und feierte damit einen gelungenen Saisonauftakt.

Ergebnisse: TSV Hofen-Eschenau – TV Runkel II 10:2: Lucas Schlosser (2), J. Stahl (2), H-W. Schlosser (2), U. Stahl (2), A. Dauksch, Kaiser – Hirschhäuser, Biedert.

1. Kreisklasse

In der Gruppe 2 feierte Odersbach beim 8:4 gegen Kirschhofen II den zweiten Derbysieg in Folge und setzte sich an die Spitze. Elkerhausen II startete mit einem 9:3 im Aufsteigerduell bei Hofen/Eschenau II in die Saison.

Ergebnisse: TSV Hofen-Eschenau II – TuS Elkerhausen II 3:9: B. Schäfer, Kaiser, Burgwinkel – Dorn (2), Weber (2), M. Tamme (2), F. Tamme, H. Koppel, Stahl; SV Odersbach – TuS Kirschhofen II 8:4: Kohl (2), Lehr (2), Tropp, Rathschlag (2), Deuster – Ahrens (2), M. Schweitzer, W. Walter.

In der Gruppe 2 feierte Löhnberg II nach der 2:10-Auftaktniederlage bei Niederzeuzheim II mit einem ebenso klaren 10:2 in Nauheim den ersten Saisonsieg.

Ergebnis: TV Nauheim – TuS Löhnberg II 2:10: S. Müller, Ott – Weber (2), Kurz, K. Erbe (2), B. Erbe (2), Karl (2), Ciolek.

3. Kreisklasse

In der Gruppe 3 kam der TuS Elkerhausen IV in eigener Halle gegen den Titelkandidaten Dorndorf II mit 0:12 unter die Räder. Der Neuling Elz VII musste sich den Routiniers von Oberbrechen VI mit 4:8 geschlagen geben.

Ergebnisse: TuS Elkerhausen IV – FC Dorndorf II 0:12: N. Wüst (3), Dreher (3), G. Schneider (3), Wengenroth (3); TTC Oberbrechen VI – TTC Elz VII 8:4: Blättel (3), Reh, Holzstein (2), K. Hannappel (2) – J. Mingebach (2), L. Schneider (2).