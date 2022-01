Tischtennis-Saison wird unterbrochen

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Der erste Sportfachverband hat Konsequenzen aus den durch die Omikron-Variante steigenden Corona-Infektionen gezogen. So hat das Präsidium des Hessischen Tischtennis-Verbandes hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass der Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen des HTTV einschließlich aller Bezirke und Kreise bis zum 13. Februar unterbrochen wird.

Ein Spiel kann jedoch stattfinden, wenn beide Mannschaften sich einvernehmlich über die Austragung verständigen. Dabei sind selbstverständlich alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

Mannschaftsspiele, die nicht wie geplant bis zum 13. Februar stattfinden, sind einvernehmlich nachzuverlegen. Verlegungen sind in allen Spielklassen bis zum 15. Mai möglich. Ausnahmen sind die Hessenligen. Dort ist eine Verlegung nur bis zum 1. Mai. Die Spielleiter sind angewiesen, alle nicht verlegten Begegnungen wie folgt zu terminieren:

Spiele vom 10. bis 23. Januar in den Zeitraum 11. bis 24. April.

Spiele vom 24. bis 30. Januar in den Zeitraum 25. April bis 1. Mail.

Spiele vom 31. Januar bis 06. Februar in den Zeitraum 2. bis 8. Mai.

Spiele vom 7. bis 13. Februar in den Zeitraum 9. bis 15. Mai.

Die Mannschaften können sich nach der Spielansetzung, in beiderseitigem Einvernehmen trotzdem auf ein anderes Austragungsdatum verständigen.

Außerdem werden die Relegationsspiele in allen HTTV-Klassen ausgesetzt. Mannschaften, die auf einem Relegationsplatz stehen, behalten entweder ihr Startrecht in der Spielklasse (nach unten) oder sind aufstiegsberechtigt.

Kann die Spielzeit am 14. Februar nicht wieder vollumfänglich aufgenommen werden, wird die Hauptrunde auf eine einfache Runde, in diesem Fall die abgeschlossene Vorrunde, verkürzt. Die Unterbrechung des Spielbetriebes gilt auch für die Pokalrunde. Auch alle weiterführenden Veranstaltungen auf Bezirks- und Kreisebene entfallen bis zum 13. Februar.