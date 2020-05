Tischtennisball fliegt wieder

Die Hygienebeauftragten Oliver Heller (l.) und Dominik Horz desinfizieren mit Mundschutz und Handschuhen nach dem Training alle Tische. (Foto: Harald Höhnel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG-BARIG-SELBENHAUSEN - Wenn Dominik Horz und Oliver Heller vom TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen zum Tischtennistraining das Dorfgemeinschaftshaus in Barig-Selbenhausen aufschließen, ist alles anders als noch vor drei Monaten. Horz ist nicht nur Vorsitzender des TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen, sondern seit 18. Mai zusammen mit Heller auch Hygienebeauftragter des TTC.

Damit überhaupt wieder Tischtennis gespielt werden kann, hat der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) ein COVID-19-Schutz- und Handlungskonzept verabschiedet, in dem für jeden Verein und für jede Abteilung zwingend ein Hygienebeauftragter vorgeschrieben ist.

Dieses Konzept des DTTB ist eine Empfehlung, die jeder Verein auf seine vorhandenen Gegebenheiten anwenden muss. Der TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen hat seine Hausaufgaben bereits gemacht und der Gemeinde Merenberg ein umfangreiches Hygieneschutzkonzept vorgelegt, was von Bürgermeister Oliver Jung (SPD) auch prompt so genehmigt wurde.

Und wie läuft so ein Training nach dem vorgegebenen Konzept ab? Oliver Heller oder Dominik Horz als Hygienebeauftragte schließen 15, 20 Minuten vor dem offiziellen Trainingsbeginn um 19 Uhr die Halle auf und stellen mit Mundschutz und Handschuhen die Tische auf. Netze werden angebracht und die Umrandungen aufgestellt. Dann ist im Dorfgemeinschaftshaus Barig-Selbenhausen Platz für drei Tische und die entsprechenden Boxen, um genügend Abstand zu haben. In jeder Box gibt es nur einen Ball zum Trainieren. Der Verein hat fünf Liter Desinfektionsmittel besorgt. Auf der Bühne stehen sechs Stühle im nötigen Abstand. Daneben befinden sich kleine Pumpflaschen mit Desinfektionsmittel. Das gemeinsame Duschen entfällt. Toiletten werden nur im Notfall benutzt und müssen nach der Nutzung desinfiziert werden. Zu viele Einschränkungen, ein zu großer Aufwand? Für Dominik Horz nicht: „Die Einschränkungen sind entspannt. Das ist echt kein Riesenaufwand für Oli und mich. Wir sind eine Viertelstunde früher da, bauen auf und machen die Platten mal sauber.“ Jeder Trainingswillige muss sich vorher anmelden und wird dann in einer Anwesenheitsliste erfasst, damit immer nachvollzogen werden kann, wer wann zum Trainieren in der Halle war. Es gibt also kein offenes Training, sondern es wird individuell in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen trainiert. Es wird kein Doppel gespielt und die Spielpaarungen wechseln nicht, die Trainingspartner bleiben an dem jeweiligen Tisch gleich. Auch die Seite wird an den Tischen nicht gewechselt. Vor oder nach dem Spiel gibt es kein Abklatschen oder Händeschütteln.

Horz nimmt es gelassen: „Das ist alles kein Problem. Ich bin einfach nur froh, dass wir überhaupt wieder was machen können.“ Das gilt natürlich auch für das Bier danach. Und wenn das Training vorbei ist, kommen wieder Dominik Horz und Oliver Heller ins Spiel. Sie bauen alle Tische und Umrandungen ab, desinfizieren mit Handschuhen und Masken die Tische und verlassen danach die Halle. Und wie wird die Aufnahme des Trainingsbetriebs angenommen? „Es ist jetzt nicht so der Riesenrun, dass wir Spielern absagen müssen, weil die Kapazität von sechs Leuten ausgeschöpft worden wäre. Es ist ja auch die klassische Sommerpausenzeit. Viele trainieren da einen oder zwei Monate gar nicht. Und Corona bedingt, ist der eine oder andere Ältere, der vorerkrankt ist, noch ein bissschen vorsichtig. Sicher gibt es auch Spieler, die sagen, dass sie mit diesen Auflagen nicht trainieren wollen.“ Die, die bislang da waren, hätten sich noch nicht beschwert, dass irgendwelche Einschränkungen den Spaß am Training drosseln würden. „Im Gegenteil“, erzählt Dominik Horz: „Mir gehts persönlich ja auch so, dass ich mich einfach freue, mal was anderes zu sehen als Homeoffice und Familie, sondern die Kumpels wieder treffe und mich ein bisschen bewegen kann.“