Titel gehen an TTF Oberzeuzheim IV und TuS Neesbach II

Melanie Horn (l.) und Anette Höhnel wurden mit dem SV Rot-Weiß Edelsberg Vizemeister der Kreisliga der Damen und waren das zweitbeste Doppel der Klasse. (Foto: Harald Höhnel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 11 beschäftigt sich mit der Kreisliga und der 1. Kreisklasse der Damen.

Kreisliga

In der Damen-Kreisliga holte sich die vierte Mannschaft der Tischtennisfreunde Oberzeuzheim mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SV Rot-Weiß Edelsberg die Meisterschaft. Oberzeuzheim IV kann damit direkt in die Bezirksliga aufsteigen. Edelsberg hat nur ein Aufstiegsrecht, wenn die Bezirksliga unterbesetzt ist. Aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses gegenüber Edelsberg beendete der SV Langenbach die Runde als Tabellendritter. Da der TuS Aumenau seine Mannschaft bereits vor der Runde zurückgezogen hatte und damit automatisch Absteiger in die 1. Kreisklasse ist, hatte der Aufsteiger Löhnberg den Klassenerhalt schon früh unter Dach und Fach.

Mit einer Bilanz von 27:3-Siegen war Jacqueline Gläser vom Meister Oberzeuzheim IV die beste Spielerin der Klasse und des 1. Paarkreuzes. Im 2. Paarkreuz führt Marianne Bastian vom TTC Niederzeuzheim die Rangliste an. In den Doppeln liegt die Eisenbacher Paarung Nadine Weser/Rebecca Schmidt in Führung.

1. Paarkreuz: 1. Jacqueline Gläser (Oberzeuzheim), 2. Melanie Horn (Edelsberg), 3. Nadine Weser (Eisenbach), 4. Rebecca Schmidt (Eisenbach), 5. Stefanie Becker-Sterkel (Langenbach), 6. Esther Köhler (Niederzeuzheim).

2. Paarkreuz: 1. Marianne Bastian (Niederzeuzheim), 2. Michaela Simon (Oberzeuzheim), 3. Isabella Theda-Harth (Erbach), 4. Jana Ludwig (Erbach), 5. Hannah Rösen (Löhnberg), 6. Martina Ludwig (Edelsberg).

Doppel: 1. Nadine Weser/Rebecca Schmidt (Eisenbach) 7:1 Siege, 2. Melanie Horn/Anette Höhnel (Edelsberg) 6:3, 3. Esther Köhler/Theresa Münz (Niederzeuzheim) 4:1, 4. Birgit Ludwig/Jana Ludwig (Erbach) 5:4, 5. Jacqueline Gläser/Michaela Simon (Oberzeuzheim) 4:4, 6. Martina Ludwig/Simone Gilles (Edelsberg) und Alina Hartmann/Simone Buß (Eisenbach) je 2:2.

Kreisliga Damen

1. TTF Oberzeuzheim IV 10 67:33 17:3

2. SV Edelsberg 9 54:36 13:5

3. SV Langenbach 9 53:37 13:5

4. TTC Eisenbach 11 57:53 12:10

5. TTC Niederzeuzheim 10 51:49 11:9

6. TV Erbach 12 53:67 8:16

7. TuS Löhnberg 11 45:65 5:17

8. TTC Staffel 10 30:70 3:17

1. Kreisklasse

Meister in der 1. Kreisklasse der Damen wurde der TuS Neesbach II. Auch der Vizemeister TTC Dorchheim-Hangenmeilingen steigt neben Neesbach II in die Kreisliga auf. Damit hat Dorchheim-Hangenmeilingen nach dem Abstieg im letzten Jahr den direkten Wiederaufstieg geschafft. Nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses gegen Dorchheim-Hangenmeilingen verpasste der Neuling und Halbzeitmeister SV Rot-Weiß Hadamar den Aufstieg. Wirbelau II, Obertiefenbach II und Blessenbach II konnten zu keinem Zeitpunkt in den Titelkampf eingreifen und bilden das Mittelfeld. Die Neulingen Wirbelau III und Würges sammelten jeweils einen Zähler.

Jennie Schreibweis vom TuS Neesbach II war mit einer Bilanz von 22:0-Spielen überragende Spielerin der Klasse und des 1. Paarkreuzes. Der SV RW Hadamar stellt mit Carmen Weis die beste Spielerin des 2. Paarkreuzes. Sie bildete zusammen mit Rebecca Ferdinand auch das beste Doppel der Saison. Sie gewannen zehn ihrer elf Spiele.

1. Paarkreuz: 1. Jennie Schreibweis (Neesbach), 2. Corinna von Seelen (Dorchheim-H.), 3. Silke Hautzel (Wirbelau), 4. Jennifer Somogyi (Dorchheim-H.), 5. Rebecca Ferdinand (Hadamar), 6. Malika Höhn (Hadamar).

2. Paarkreuz: 1. Carmen Weis (Hadamar), 2. Katja Jäger (Neesbach), 3. Katja Fischer (Obertiefenbach), 4. 4. Jacqueline Hölzer (Dorchheim-H.), 5. Carolin Wagner (Neesbach), 6. Anja Noll (Dorchheim-H.).

Doppel: 1. Rebecca Ferdinand/Carmen Weis (Hadamar) 10:1 Siege, 2. Jennifer Somogyi/Anja Noll (Dorchheim-H.) 7:1, 3. Katja Fischer/Anke Bertram (Obertiefenbach) und Claudia Steinhauer/Christiane Muth (Hintermeilingen) je 5:1, 5. Chiara Hankammer/Carolin Wagner (Neesbach) 4:1, 6. Jennie Schreibweis/Katja Jäger (Neesbach) und Malika Höhn/Andrea Gotthardt (Hadamar) je 3:1.

1. Kreisklasse Damen

1. TuS Neesbach II 14 114:26 26:2

2. TTC Dorchheim-H. 13 103:27 22:4

3. SV Hadamar 13 93:37 22:4

4. TuS Wirbelau II 14 76:64 17:11

5. TuS Obertiefenbach II 14 72:68 16:12

6. SG Blessenbach II 13 66:64 13:13

7. TTC Hintermeilingen 14 55:85 10:18

8. VfR 07 Limburg 13 51:79 6:20

9. TuS Wirbelau III 13 20:110 1:25

10. TV Würges 13 20:110 1:25