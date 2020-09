TTC Elz IV gelingt dritter Sieg in Folge

Ewald Schlitt behielt mit dem FC Dorndorf knapp mit 7:5 gegen den TuS Wirbelau die Oberhand. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - (uha). Alleiniger Tabellenführer ist in der Gruppe 1 der Tischtennis-Bezirksklasse Elz IV, das die Reihe von Kantersiegen auch bei Staffel III fortsetzte (11:1).

Ohne Punktverlust sind auch Elkerhausen, Werschau und Offheim IV. Ohne Pluspunkt bleiben neben Oberzeuzheim III noch Wirbelau nach dem 5:7 in Dorndorf und Oberbrechen II (3:9 gegen Offheim IV). In Gruppe 2 überraschte Limburg 07 mit einem 8:4 gegen Heringen. Erste Siege melden Haintchen und Villmar, während Eisenbach II sich mit seinem zweiten Erfolg an die Spitze setzte.

Bezirksklasse, Gruppe 1

FC Dorndorf – TuS Wirbelau 7:5: Bis zum 5:5 lief alles auf eine Punkteteilung hin, doch dann holten nach Siegen von Schmitz (2), Weber, H. Kupka und Schlitt schließlich Stahl und Kühn den Heimsieg für den FC heraus. Die Gäste mit dem starken O. Saam (2), Kiesewetter, König und Richter bleiben weiter punktlos.

TTC Bad Camberg – TTC Villmar II 6:6: Herborn (2), Kremer (2), Lottermann und Stumm konnten eine 4:1-Führung nicht zum Sieg verwerten. Vielmehr verdienten sich Burggraf (2), HD. Schön, J. Reichwein, M. Heun und Haberer mit der starken Schlussphase den Punktgewinn.

TTC Oberbrechen II – TTC Offheim IV 3:9: Grohmann (2) und R. Jung siegten bei der etwas zu deutlichen Heimniederlage. A. Kempa (2), Buth (2), M. Saam (2), Kowalski (2) und St. Gartner war aber der zweite Sieg nicht zu nehmen.

TTC Staffel III – TTC Elz IV 1:11: Unerwartet deutlich kassierte Elz beim Ehrenpunkt durch Cerny) ihre erste Niederlage gegen Zeus (2), Elbakosh (2), Hering (2), N. Montimurro (2), A. Stein (2) und Dori.

Bezirksklasse, Gruppe 2

TuS Haintchen – TuS Weinbach 9:3: Weinbach hielt dank M. Hardt (2) und Stahl nur zu Beginn der Begegnung mit. Dann zeigten sich Horneck (2), Ilzhöfer (2), Bös (2), M. Behrendt, Ammelung und S. Behrendt überlegen.

SV Hadamar II – TTC Eisenbach II 5:7: Nur knapp verpassten Lang (2), Bock, Schneider und Emer eine Überraschung. Doch behielten Rumpf (2), Ebel (2), Otto, Christ und Buß am Ende die Oberhand.

TTC Villmar – TuS Kirschhofen 9:3: Baier (2), M. Müller (2), U. Müller (2), Lange, T. Reichwein und Brahm ließen wenig Zweifel aufkommen, sodass Ahrens (2) und T. Schmidt ohne Punkt abreisten.

VfR 07 Limburg – TSV Heringen 8:4: Eine reife Leistung von Schnaider (2), A. Czech (2), Sievers, Calgan, Fernando und Temme, die Schöffler (2), Langhelm und Kämpfer nie ernsthaft am Erfolg schnuppern ließen.