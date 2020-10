TTC Oberbrechen an Spitze

Überragend beim Oberbrechener Spitzenspielsieg: Michaela Buschky. (Foto: Harald Höhnel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (uha/ hnl). Mit dem 7:5-Sieg im Schlagerspiel der Bezirksoberliga in Siegbach haben die Tischtennis-Damen TTC Oberbrechen die Tabellenführung übernommen. Mutter des Sieges war Michaela Buschky (3), die dank überragender Leistungen ungeschlagen blieb. Silke Klement (2), Nicole Arthen und Helen Büttner war außerdem am Auswärtssieg beim Verbandsliga-Absteiger beteiligt. Ansonsten gibt es nur noch den 9:3-Erfolg von Merkenbach gegen Albshausen zu vermelden, wodurch der Sieger ungeschlagen und in der Verfolgerposition bleibt.

Die einzige Begegnung in der Bezirksliga zwischen dem TTC Hausen und dem TuS Weinbach wurde verlegt.

In der Kreisliga baute Spitzenreiter Werschau seine Führung nach dem knappen 5:4 gegen Neesbach II weiter aus. Eisenbach setzte sich knapp mit 5:4 gegen Erbach durch und Hadamar glich sein Punktekonto mit einem 5:4 gegen Staffel VI aus.

Ergebnisse: TTC Eisenbach – TV Erbach 5:4: Schmidt (2), drei kampflose Punkte – B. Ludwig (2), J. Ludwig (2). – TTC Werschau – TuS Neesbach II 5:4: Krausz (2), Roos (3) – Hankammer, Wagner, Menge, Schreibweis. – TTC Staffel VI – SV Hadamar 4:5: Lara Reinhardt (3), Lanz – Weis (2), Ferdinand (2), Höhn.

In der 1. Kreisklasse verteidigte Löhnberg seine weiße Weste mit einem 5:4 gegen Offheim II. Spitzenreiter Niederzeuzheim II ließ beim 8:1 gegen Wirbelau II nichts anbrennen. Freienfels gewann in Hintermeilingen mit 9:0 und Blessenbach II setzte sich knapp mit 5:4 bei Wirbelau III durch.

Ergebnisse: TTC Hintermeilingen – TTC Freienfels 0:9: Engelmann (2), Wagner (3), Medenbach-Erbe (2), Erbe (2). – TTC Offheim II – TuS Löhnberg 4:5: Wörsdörfer, Wilfer (2), Jung-Diefenbach – Lottermann (3), Müller (2). – TV Würges – VfR 07 Limburg 4:5: A. Borsch (2), Neeb (2) – A. Laukner (2), K. Pinschmidt (2), Akdeniz. – TTC Niederzeuzheim II – TuS Wirbelau II 8:1: Krombach (2), Münz (3), Köhler (2) – Flach. – TuS Wirbelau III – SG Blessenbach II 4:5: M. Neugebauer, V. Eller, C. Jung – V. Schmidt (2), L. Schmidt (3).