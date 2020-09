TTC Offheim wird Rolle gerecht

Eine erfolgreiche Woche hatte Hannah Rösen vom TuS Löhnberg. Beim 9:0 der Damenmannschaft in der 1. Kreisklasse gegen Hintermeilingen war sie zweimal erfolgreich. Beim 5:4-Auswärtssieg der Jungen 18 in der Kreisliga gegen Oberbrechen gewann sie sogar alle drei Einzel. (Foto: Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - (uha/ hnl). In der Tischtennis-Bezirksoberliga Nord der Damen scheint der TTC Offheim seiner Favoritenrolle gerecht zu werden, landete das Team doch den zweiten klaren Sieg, aber auch Lindenholzhausen und Oberbrechen gefielen mit Startsiegen. Dagegen erreichte der TuS Neesbach gegen Merkenbach nur einen 6:6-Teilerfolg.

Bezirksoberliga

SG Niederbiel – TTC Lindenholzhausen 3:9: Ein souveräner Saisonstart dank Anja Siehoff (3), Natalie Jung-Diefenbach (2), Silke Hautzel (2) und Judith Bäcker (2).

TTC Staffel V – TTC Offheim 3:9: Kathrina Laszlo, Svenja Weyand und Sonja Bremser holten die Gegenpunkte gegen überlegene Gäste, bei denen Amelie Kempa (3) und Charlotte Fischer (3) ungeschlagen blieben. Sabrina und Sophia Gartner besorgten den Rest.

TSV Albshausen – TTC Oberbrechen 4:8: Einmal mehr überragten Silke Klement (3) und Michaela Buschky (3) bei den Siegerinnen; Nicole Arthen und Lisa Klement ergänzten zum Auswärtssieg.

TuS Neesbach – TTC Merkenbach 6:6: Der Absteiger brauchte eine lange Anlaufzeit, ehe Kirsten Schmitt, Jennie Schreibweis, Lisa Stokuca und die überragende Sandra Hebold-Littau zumindest noch das Unentschieden erreichten.

Bezirksliga

Vier Fünfsatzsiege waren die Grundlage für das 6:6-Remis des VfL Eschhofen in der Bezirksliga Nord bei den TTF Frohnhausen. Yvonne Zimmer (3), Nadine Stein (2) und Marleen Möller waren beim ersten Punktgewinn erfolgreich.

Kreisliga

In der Kreisliga startete Edelsberg mit einem 5:3-Auswärtssieg bei Aufsteiger Hadamar in die Runde. Auch Werschau und Neesbach II punkteten in der Halle des Gegners doppelt.

TTC Dorchheim/Hangenmeilingen – TTC Werschau 2:7: von Seelen, Noll – Roos (3), Kruse, Trost (3).

SV Hadamar – SV Edelsberg 3:5: Gotthardt, Ferdinand, Weis – Horn (2), M. Ludwig (2), Höhnel.

TV Erbach – TuS Neesbach II 3:6: Theda-Harth, Sadony-Becker, B. Ludwig – C. Hankammer (3), Menge (3).

1. Kreisklasse

In der 1. Kreisklasse gab es klare Favoritensiege. Jeweils mit 8:1 gewannen Niederzeuzheim II gegen Limburg 07, Freienfels gegen Wirbelau II und Oberbrechen II gegen Würges. Sogar mit 9:0 besiegte Löhnberg den Gast aus Hintermeilingen. Blessenbach II kassierte beim 2:7 gegen Obertiefenbach II die zweite Niederlage der Saison.

TuS Löhnberg – TTC Hintermeilingen 9:0: Becher (2), Müller (3), Rösen (2), Büchner (2).

VfR 07 Limburg – TTC Niederzeuzheim II 1:8: K. Pinschmidt – Nußer, Köhler (3), Münz (2), Krombach (2).

TTC Offheim II – TuS Wirbelau III 8:0: Wilfer (2), Wörsdörfer (2), Parr-Steil (2), Jung-Diefenbach.

TTC Freienfels – TuS Wirbelau II 8:1: Engelmann (2), Wagner (3), Medenbach-Erbe (2), C. Erbe – Lindner.

SG Blessenbach II – TuS Obertiefenbach II 2:7: V. Schmidt, L. Schmidt – Weber, Franz (3), Fischer (2), Schütz.

TTC Oberbrechen II – TV Würges 8:1: M. Büttner, C. Ohner (3), H. Büttner (2), Felkl (2) – Borsch.