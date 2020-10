TuS Kirschhofen wartet weiter auf ersten Punkt

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (uha). Nur wenige Tischtennisspiele sind vor den Herbstferien in den Klassen auf Bezirks- und Verbandsebene ausgetragen worden.

Ein Aufatmen war beim TTC Offheim in der Verbandsliga West zu vernehmen. Mit dem 8:4 gegen den bisherigen Tabellennachbarn VfR Wiesbaden fuhr das Team den ersten Sieg ein und verließ das Tabellenende. Während Stefan Greipel und André Blättel im Spitzenpaarkreuz leer ausgingen – dreimal in Entscheidungssätzen – trumpften Sebastian Fritz (2), Alexander Stähler (2), Etienne Kempa (2) und André Ortseifen (2) eindrucksvoll auf und waren die Garanten des Erfolgs.

Haintchen glich in der Bezirksklasse mit dem 7:5-Sieg gegen Kirschhofen sein Punktekonto aus, während der Verlierer immer noch ohne Pluspunkt ist. M. Behrendt (2), Ilzhöfer (2), Schäfer (2) und Ammelung hatten am Ende gegen Müller (2), Pfeffer (2) und T. Schmidt die Nase vorn, wobei der Kirschhöfer Ahrens gleich zweimal in fünf Sätzen unterlag.