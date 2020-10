TuS Weinbach II fährt ersten Sieg ein

Christoph Lorenz zeigte sich beim 9:3 des TuS Weinbach II in Schwickershausen nervenstark und war mit zwei Fünf-Satz-Erfolgen maßgeblich am ersten Sieg seiner Mannschaft beteiligt. (Foto: Harald Höhnel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (uha/hl). Aufgrund der Herbstferien sind nur wenige Tischtennisspiele ausgetragen worden.

Bezirksoberliga

Trotz des nur kleinen Programms ist die Spitze enger zusammengerückt. Das bewirkte besonders der zweite Punktverlust des TV Braunfels II, der in Oberbrechen nur zu einem 6:6 kam. Zuvor hatten die Oberbrechener den TTC Staffel II mit 8:4 abgewiesen, das gelang auch Elz III bei der Staffeler Reserve.

TTC Oberbrechen – TTC Staffel II 8:4: Nach der schnellen 4:0-Führung ließen sich M. Voss (2), Popowczak (2), D. Voss (2), Roth und Höhler den Sieg nicht mehr streitig machen. Tannert (2), Wolf und M. Armborst wurden zu spät wach.

TTC Staffel II – TTC Elz III 4:8: Erneut gerieten die Staffeler gegen nur fünf Gäste mit 0:4 ins Hintertreffen. Zwei kampflose Erfolge sowie Erfolge von Wolf und Tannert konnten M. Orgler (2), Englisch (2), J. Reinhardt (2) und C. Montimurro (2) nicht mehr von deren zweiten Sieg abhalten.

TTC Oberbrechen – TV Braunfels II 6:6: Dank Siege von M. Voss (2), D. Voss (2), Popowczak und Roth lagen die Gastgeber sogar ständig in Front, bevor der Tabellenführer am Ende noch zum Remis kam.

Bezirksklasse

Elz IV übernahm mit einem 9:3-Sieg gegen Dorndorf die Tabellenführung vor dem ebenfalls noch verlustpunktfreien TuS Elkerhausen. Unerwartet deutlich zeigten sich die Gastgeber trotz mehrfachen Ersatzes überlegen, wofür N. Montimurro (2), Arnold (2), Th. Wahl (2), Dori, A. Stein und Hering verantwortlich waren. Schmitz, Weber und H. Kupka konnten die Niederlage nur in Grenzen halten.

1. Kreisklasse, Gruppe 1

TuS Haintchen II – TTC Villmar IV 1:11: Auch im fünften Anlauf schaffte es Aufsteiger Haintchen II nicht, die ersten Punkte einzufahren. Genau wie vor einer Woche gegen den TSV Heringen III gab es auch gegen den TTC Villmar IV eine 1:11-Heimniederlage. Willibald Schäfer holte im Duell der Einser gegen Julian Ries den einzigen Punkt für sein Team. Bei Villmar gingen Ralf Gebhardt (2), Leon-Danijel Milovic (2), Michael Elbert (2), Ben-Luca Fuchs (2) und Werner Hartmann (2) ungeschlagen vom Tisch. Julian Ries gewann sein erstes Einzel nach 0:2-Satzrückstand gegen Albrecht Liesering mit 11:9 im Fünften. Auch gegen Ralf Gebhardt ging Liesering nach einer 2:1-Satzführung im vierten (9:11) und fünften Satz (10:12) die Puste aus.

1. Kreisklasse, Gruppe 2

TuS Schwickershausen – TuS Weinbach II 3:9: Beim 9:3 in Schwickershausen fuhr der TuS Weinbach II nach drei Niederlagen in Folge den ersten Saisonsieg ein. Weinbach II profitierte dabei vom Fehlen der Topspielerin des TuS Schwickershausen, Anke Stevens, die bisher noch ungeschlagen ist. Für die Heimmannschaft waren Franz-Josef Lenz, Daniel Meuth und Lothar Meuth erfolgreich. Bei Weinbach II überragte Christoph Lorenz, der sich gegen Wolfgang Bolt und Lukas Kadletz sehr nervenstark präsentierte und jeweils im fünften Satz siegreich blieb. Gegen Bolt lag er sogar schon mit 0:2 Sätzen hinten. Gegen Kadletz verlor er die Sätze vier (14:16) und fünf (12:14) in der Verlängerung und gewann den Entscheidungssatz mit 11:8. Auch Jens Hardt und Frank Mehl, die ebenfalls zweimal punkteten, hatten jeweils einmal im Fünften die Nase vorn. Ungeschlagen blieb auch Thorsten Neidert. Einen Punkt steuerte Martin Habich zum Auswärtssieg bei.

2. Kreisklasse, Gruppe 1

VfL Eschhofen II – TV Münster II 2:10: Nach dem klaren 10:2 beim VfL Eschhofen II bleibt der TV Münster II erster Verfolger von Spitzenreiter Heringen IV. Eschhofen II wartet weiter auf den ersten Sieg und konnte nur durch Tobias Schlebusch und Gerd Zimmermann dagegenhalten. Marco Sohl (2), Marius Weil (2), Florian Hautzel (2) und Stefan Pfaffe (2) waren beim Tabellenzweiten nicht zu bezwingen. Jürgen Klefenz und Jan-Lukas Beer gewannen jeweils eine Partie.

Damen, 3. Bundesliga

Die Bundesligareserve des TSV Langstadt war für den TTC Staffel auch vor heimischer Kulisse zu stark. Bei der 3:5-Niederlage sorgten Leonie Berger und Anne Bundesmann für eine 2:1-Führung, doch anschließend trumpften die Gäste gewaltig auf. Nachdem Katharina Michajlova nach 2:0-Satzführung ihre Partie noch abgeben musste und nur noch Anne Bundesmann zum Zuge kam, war die Begegnung verloren.

Damen, Regionalliga

Erfolgreich präsentierte sich der TTC Staffel II. Zunächst gelang dank Tingzhuo Li (3), Josephina Neumann (3), Sirui Shen (2) und Anabel Beck (2) gegen die TTG Vogelsberg mit 10:2 auch ohne Cornelia Neumann-Reckziegel der erste Saisonsieg in beeindruckender Manier. Und auch das 6:6 gegen Borussia Düsseldorf darf als Erfolg bezeichnet werden. Dabei zeigten Josephina Neumann (2), Sirui Shen (2), Anabel Beck und Tingzhuo Li bei ihren Siegen ihre Möglichkeiten. Der Gesamtsieg wurde bei vier Fünfsatzniederlagen verpasst, doch der Anschluss ans Tabellenmittelfeld wurde geschafft.