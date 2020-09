TuS Wirbelau fährt ersten Punkt ein

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Während Absteiger TuS Elkerhausen in der Gruppe 1 der Tischtennis-Bezirksklasse seinen dritten Sieg in Folge gefeiert hat, endeten die vier übrigen Partien jeweils 6:6 unentschieden. Dabei erlitten Offheim IV und Werschau ihre ersten Flecken auf den bis dato weißen Westen. Erste Teilerfolge feierten dagegen Oberbrechen II, Wirbelau und Oberzeuzheim III. In der Gruppe 2 sind Villmar, Heringen und Limburg 07 nach ihren Siegen die Verfolger des spielfreien Spitzenreiters TTC Eisenbach II. Dahinter lauert der TV Kubach, der erst eine Partie bestritten hat. Weiter ohne Punktgewinn sind Hadamar II und Weinbach.

Bezirksklasse, Gruppe 1

TuS Wirbelau – TTC Oberbrechen II 6:6: Die Gastgeber hatten bei 6:4-Führung dank Saam (2), König, Kiesewetter, Eller und Richter gute Siegchancen, doch konterten Eck (2), H. Jung, Gerlach, R. Jung und Grohmann noch zum Remis – für beide Teams der jeweils erste Punktgewinn.

TTF Oberzeuzheim III – TTC Staffel III 6:6: Über 3:1 und 3:5 erkämpften sich Vogel (2), Foitzik (2), F. Bausch und P. Meteling den ersten Punktgewinn gegen Faßbender (2), Seelbach (2), Kretzer und Leinweber.

TTC Offheim IV – TSV Hirschhausen 6:6: 54 Sätze waren notwendig, ehe das Unentschieden zwischen Schmorleitz (2), Berscheid (2), St. Gartner und Kowalski sowie Gath (2), Wagner (2) und Lehnhardt (2) feststand. Nach 0:3- und 4:6-Rückständen rettete Offheims hinteres Paarkreuz den Zähler.

TuS Elkerhausen – TTC Bad Camberg 8:4: Obwohl mit Matzner und Knörr die Nummer 1 und 3 krankheitsbedingt fehlten, reichte es für Elkerhausen durch Punkte von Kapp (2), M. Koppel, Frank Tamme, Franz Tamme (2) und zwei kampflosen Zählern zum dritten Sieg im dritten Spiel. Dies lag auch daran, dass Bad Camberg, das durch Lottermann, Stumm und Schindler (2) punktete, nur zu fünft und ohne Gregor Schneider spielte.

TTC Villmar II – TTC Werschau 6:6: D. Schön (2), W. Haberer (2), M. Heun und J. Reichwein gelang es, ständige Rückstände noch auszugleichen. So mussten Kremer (2), Aßmann (2), Jaspert und Eckholz mit einem Remis bei ihrem ersten Punktverlust zufrieden sein.

Bezirksklasse, Gruppe 2

TuS Weinbach – VfR 07 Limburg 5:7: Knapp verpassten M. Hardt, J. Hardt, Stahl und Janine Städtler (2) den ersten Punktgewinn. Sievers (2), Calgan (2), Temme, Fernando und A. Czech holten für die 07er den zweiten Sieg in Folge heraus.

TSV Heringen – SV Hadamar II 9:3: Schöffler (2), D. Conrad (2), Kämpfer (2), Scholz (2) und Langhelm ließen Höhn, Lang und Schneider deutlich abblitzen.

TTC Villmar – TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen II 11:1: Leichtes Spiel hatten Baier (2), T. Reichwein (2), M. Müller (2) und U. Müller bei zusätzlich vier kampflosen Erfolgen gegen auf vier dezimierte Gäste, die durch Wolf punkteten.