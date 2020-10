TuS Wirbelau knapp am Remis vorbei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (uha). In der Tischtennis-Verbandsliga der Damen ist Aufsteiger TuS Wirbelau in Wilhelmsdorf knapp am ersten Punkt vorbeigeschrammt. 5:7 hieß es, nachdem Lena Tanke (2), Jenny Jung (2) und Nadine Lembach mit ihren Erfolgen die Hoffnungen genährt hatten.

Keine Probleme hatte dagegen der TTC Staffel IV, um sich bei der SGK Bad Homburg klar mit 10:2 durchzusetzen und den zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Esther Pantel (3), Jacqueline Feigen (3), Iris Brahm (2) und Katharina Laszlo (2) gaben nur zehn Sätze ab.

Bis der fünfte Sieg im fünften Spiel feststand, mussten sich die TTF Oberzeuzheim III mächtig strecken. Beim 7:5 gegen die SG Kelkheim II hielten die Gäste erstaunlich gut mit. Schließlich behielten Annalena Mohler (2), Anne Groos (2), Svenja Polz (2) und Jacqueline Gläser nach fast drei Stunden doch die Oberhand und ihre weiße Weste.

In der Bezirksoberliga Nord überraschte Staffel V mit einem 6:6 gegen den TuS Neesbach, der sich nach wie vor schwer tut. Petra Bauer (2), Katharina Laszlo (2), Svenja Weyand und Sonja Bremser trotzten dem Favoriten ein Remis ab und zeigten sich in drei Entscheidungssätzen obenauf. Lisa Stokuca (3), Sandra Hebold-Littau (2) und Jennie Schreibweis mussten ohne Alexandra Haller und Kirsten Schmitt auskommen.