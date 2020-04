TuS Wirbelau profitiert

Nadine Lembach hatte als Ranglistenzweite im hinteren Paarkreuz großen Anteil an der Bezirksoberliga-Meisterschaft des TuS Wirbelau. (Foto: Ulrich Hadaschick)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 10 befasst sich mit Bezirksoberliga und Bezirksliga der Damen.

Bezirksoberliga

Die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Nord der Damen geht in diesem Jahr an den TuS Wirbelau. Das Quartett hatte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs eine Begegnung mehr absolviert als die beiden Verfolger TuS Obertiefenbach und TTC Oberbrechen, die beide nach Minuspunkten besser dastehen. Neben Wirbelau hat auch Obertiefenbach als Vizemeister Aufstiegsrecht. Nur wenn einer der beiden Teams verzichten sollte, hätte Oberbrechen, das bei vier Unentschieden ungeschlagen blieb, noch eine Chance auf die Verbandsliga. Absteigen muss der TuS Weinbach, der ohne Punktgewinn blieb. Albshausen und Großaltenstädten sind gerettet.

Überragende Einzelspielerin war einmal mehr Silke Klement, die für den TTC Oberbrechen im 1. Paarkreuz in allen ihren 35 Begegnungen ungeschlagen blieb. – Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Silke Klement (Oberbrechen), 2. Rita Gröschen (Obertiefenbach), 3. Sandra Gress (Lindenholzhausen), 4. Lea Wagner (Merkenbach), 5. Stephanie Heidenreich (Obertiefenbach), 6. Lena Tanke, 7. Jenny Jung (beide Wirbelau), 8. Katharina Laszlo (Staffel IV), 9. Karin Narewski (Dauborn), 10. Hanna Faßbender (Staffel IV).

2. Paarkreuz: 1. Sarah Köhler (Albshausen), 2. Nadine Lembach (Wirbelau), 3. Judith Bäcker (Lindenholzhausen), 4. Alexandra König (Dauborn), 5. Sonja Bremser (Staffel IV), 6. Silke Hautzel (Wirbelau), 7. Kim Püschel (Großaltenstädten), 8. Anja Ebeling (Obertiefenbach), 9. Petra Bauer (Staffel IV), 10. Michelle Jost (Wirbelau).

Doppel: 1. Gröschen/Heidenreich (Obertiefenbach) 12:0, 2. Gress/Bäcker (Lindenholzhausen) 8:2, 3. Laszlo/Weyand (Staffel IV) 7:1, 4. Klement/Ohner (Oberbrechen) 7:3, 5. Schmidt/Schmidt (Weinbach) 6:2, 6, Jung/Hautzel (Wirbelau) 5:1.

Bezirksoberliga Damen

1. TuS Wirbelau 13 94:47 21:5

2. TuS Obertiefenbach 12 91:38 20:4

3. TTC Oberbrechen 12 92:57 20:4

4. TTC Staffel IV 13 91:49 19:7

5. TTC Lindenholzhausen 12 83:47 17:7

6. RSV Dauborn 13 75:74 14:12

7. TTC Merkenbach 13 54:85 7:19

8. TTC Großaltenstädten 13 42:94 4:22

9. TSV Albshausen 13 38:94 4:22

10. TuS Weinbach 12 21:96 0:24

Bezirksliga

Mit dem TTC Offheim holte sich in der Bezirksliga Nord das herausragende Team verdient den Titel und darf in die Bezirksoberliga aufsteigen. Erste Verfolger waren der TTC Hausen, die SG Niederbiel und die SG Blessenbach, die gehörigen Rückstand aufweisen. Eng war es im Abstiegsbereich, wo die Formsteigerung des TTC Werschau in der Rückrunde zu spät kam. Man konnte dem VfL Eschhofen nur noch bis auf einen Punkt auf die Pelle rücken und muss in die Kreisliga absteigen.

Wie in der Bezirksoberliga blieb auch in der Bezirksliga mit Amelie Kempa vom TTC Offheime eine Akteurin in allen Partien unbesiegt. 34 Siege sind ihre herausragende Bilanz. – Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Amelie Kempa, 2. Sabrina Gartner (beide Offheim), 3. Anke Bremond (Niederbiel), 4. Tatjana Böhm, 5. Charlotte Fischer (beide Lahr II), 6. Yvonne Zimmer (Eschhofen), 7. Susanne Dragässer (Hirschhausen), 8. Gudrun Guckelsberger (Hausen), 9. Maren Horz (Blessenbach), 10. Susanne Roos (Werschau).

2. Paarkreuz: 1. Christine Schäfer (Hausen), 2. Fabienne Adam (Frohnhausen), 3. Marion Böcher (Hausen), 4. Charlotte Fischer (Lahr II), 5. Anke Nehl (Blessenbach), 6. Jutta Röhrig (Hausen), 7. Alexandra Bernhardt, 8. Esther Mulch (beide Niederbiel), 9. Tamara Otto (Blessenbach), 10. Susanne Bender-Weiser (Niederbiel)

Doppel: 1. Horz/Otto (Blessenbach) 10:1, 2. Kempa/Sa. Gartner (Offheim) 10:2, 3. Maitz/Butsaenkhot (Frohnhausen) 6:0, 4. Böhm/Fischer (Lahr II) 7:2, 5. Bender-Weiser/Mulch (Niederbiel) 5:1, 6. Zimmer/Stein (Eschhofen) 6:4.

Bezirksliga Damen

1. TTC Offheim 12 94:54 22:2

2. TTC Hausen 13 89:59 18:8

3. SG Niederbiel 12 79:63 15:9

4. SG Blessenbach 12 74:63 14:10

5. TSV Hirschhausen 13 70:79 12:14

6. TTF Frohnhausen 11 67:67 11:11

7. SG Lahr II 11 67:60 9:13

8. VfL Eschhofen 12 45:90 4:20

9. TTC Werschau 12 41:91 3:21