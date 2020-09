TuS Wirbelau verkauft sich im Kreisduell teuer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (uha). Als zu stark erwies sich in der Oberliga Hessen der TTC Langen II für die Tischtennis-Damen des TTC Staffel III. Zwar brachten Kerstin Beck und Jessica Wissler ihr Quartett mit jeweils hart erkämpften 3:2-Siegen mit 2:0 in Front, doch dann spielten fast nur noch die Gäste erfolgreich auf. Anabel Beck und Jessica Wissler verkürzten noch einmal, doch an der 4:8-Niederlage gab es nichts mehr zu rütteln.

4:8 hieß es auch in der Hessenliga Süd-West gegen die TTF Oberzeuzheim II in Ober-Kainsbach. Mia Meteling, Clarissa Lippitz, Elke Krießbach und Tabea Ibel konnten je einmal punkten.

In der Verbandsliga West behielten die TTF Oberzeuzheim III erwartungsgemäß mit 8:4 die Oberhand beim TuS Wirbelau, der sich allerdings bis zum 3:4 teuer verkaufte. Jenny Jung (2), Michelle Jost und Lena Tanke punkteten für die Gastgeberinnen, konnten aber am Ende gegen Erfolge von Svenja Polz (3), Sophie Krießbach (2), Anne Groos (2) und Jacqueline Gläser nichts mehr ausrichten.