Vier Teams siegen wieder

Arno Matzner verbuchte mit dem TuS Elkerhausen auch im zweiten Saisonspiel einen Sieg beim 7:5 in Hirschhausen. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - (uha). Zum jeweils zweiten Sieg sind in der Gruppe 1 der Tischtennis-Bezirksklasse TTC Elz IV, TuS Elkerhausen, TTC Staffel III und auch überraschend der TTC Werschau gekommen, die in dieser Reihenfolge an der Tabellenspitze liegen.

Bezirksklasse, Gruppe 1

TuS Wirbelau – TTC Elz IV 3:9: Die Siege von O. Saam (2) und B. Eller im Spitzenpaarkreuz nutzten dem TuS wenig, denn Hering (2), Dori (2), N. Montimurro (2), A. Stein (2) und Zeus ließen ansonsten nichts mehr zu.

TSV Hirschhausen – TuS Elkerhausen 5:7: Böcher (2), B. Schmidt, Lehnhardt und Walther machten es am Ende noch einmal spannend, doch vor allem Matzner (2) und Kapp (2) an der Spitze sowie Franz Tamme (2) und Knörr ließen sich den zweiten Saisonsieg nicht mehr nehmen.

TTC Oberbrechen II – TTC Staffel III 3:9: Eck (2) und R. Jung waren für Oberbrechen II erfolgreich, doch ansonsten dominierten S. Armborst (2), Leinweber (2), Seelbach (2), Cerny, Strom und Kretzer.

TTC Werschau – TTF Oberzeuzheim III 8:4: Auch das zweite Heimspiel entschieden Schneider (2), Jaspert (2), Kremer, Arnold, Assmann und Eckholz mit 8:4 für sich, während die Oberzeuzheimer Dritte die zweite Niederlage kassierte. Foitzik (2), A. Bausch und Burghardt hielten nur bis zur Hälfte der Begegnung mit.

Bezirksklasse, Gruppe 2

In der Gruppe 2 startete Absteiger Dillhausen/Barig-Selbenhausen II siegreich in die Runde.

TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen II – TuS Weinbach 9:3: Insgesamt ging es achtmal über die volle Distanz von fünf Sätzen, bis nach knapp drei Stunden der Erfolg von Schick (2), Rothe (2), Engelmann (2), Reim, Dan. Melchert und Wolf über M. Hardt (2) und Stahl feststand.