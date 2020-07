Vorbereitungszeit dauert länger

Unverändert in die neue Regionalliga-Saison: TTC Staffel II mit (v.l.) Sirui Shen, Tngzhuo Li, Cornelia Neumann-Reckziegel und Josephina Neumann. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - In einer losen Artikelserie stellt das Tageblatt die Tischtennis-Spielklassen mit heimischer Beteiligung vor, die ab 24. August wieder den Spielbetrieb aufnehmen werden. Teil 2 nimmt die 3. Bundesliga Nord, die Regionalliga und die Oberliga der Damen unter die Lupe.

3. Bundesliga Nord

Die Vorbereitungszeit für den TTC Staffel in der 3. Bundesliga Nord ist bedeutend länger als in den anderen Ligen. Erst am 3. Septemberwochenende greifen Katharina Michajlova, die Neuzugänge Leonie Berger (vorher Düsseldorf) und Anne Bundesmann (Langstadt) sowie Lisa Maylin Stickel ins Geschehen ein.

Und es wird auf das Quartett ganz starke Konkurrenz warten. Viele Teams sind mit spielstarken Ausländerinnen gespickt, wobei BW Annen stärkemäßig herausstechen sollte. Aber auch der TSV Langstadt II, der VfL Kellinghusen, Kleve und Hannover 96 bieten auf dem Papier geballte Ladungen an. Doch nach der guten Vorsaison wird das heimische Team selbstbewusst die Aufgaben angehen, wenn die Runde mit einem Doppelspieltag in Großburgwedel und Hannover beginnen wird. – Die übrigen Aufstellungen:

TTK Großburgwedel: Dijana Holoková, Anne Sewöster, Emilija Riliskyte, Sofia Stefanska, Sophie Krenzek.

DJK BW Annen: Elena Kuzmina, Nadine Bollmeier, Oxana Fadeeva, Yan Su, Elena Shapovalova, Tatsiana Bahr.

SC Poppenbüttel: Olufunke Ashonaike, Galila Nasser, Jennifer Bienert, Chiara Steenbuck.

TSV Langstadt II: Franziska Schreiner, Alena Lemmer, Janina Kämmerer, Inka Dömges, Ayumu Tsutsui.

ASC Göttingen: Monika Pietkiewicz, Johanna Wiegand, Marie-Sophie Wiegand, Lisa Göbecke, Katharina Overhoff.

SV DJK Holzbüttgen: Valerija Stepanovsky, Miriam Jongen, Martyna Dziadkowiec, Jana Vollmert, Aneta Dziadkowiec.

Hannover 96: Shiho Ono, Caroline Hajok, Katerina Cechova, Maria Shiba.

VfL Kellinghusen: Krittwika Roy Sinha, Diya Parag Chitale, Katsiaryna Baravok, Lilya Andriyanova, Nikita Petrovova, Alina Novosad.

TTVg WRW Kleve: Aya Umemura, Jie Schöpp, Jessica Wirdemann, Yuko Imamura, Ilka Böhning, Judith Hanselka.

Regionalliga West

Der TTC Staffel II geht mit guten Aussichten in die nächste Saison der Regionalliga West. Tingzhuo Li, Cornelia Neumann-Reckziegel, Josephina Neumann und Sirui Shen hatten sich schon im Vorjahr bewährt und dürften auch diesmal eine gute Rolle im Spitzenfeld der Klasse spielen können, auch wenn viele Mannschaften auf ähnlich hohem Niveau liegen werden. Niestetal und Salmünster bieten dabei starke Kader auf, während die Auftakthürde Ende August in Kassel für das Staffeler Quartett zu meistern sein dürfte. – Die übrigen Aufstellungen:

Kasseler Spvgg. Auedamm: Tabea Heidelbach, Diana Tschunichin, Anna-Lena Opl, Julia Heidelbach, Sarah Grede.

SV DJK Holzbüttgen II: Elisabeth Scherring, Decui Xiong, Chiara Pigerl, Verena Bauer.

TTC Langen: Carina Schneider, Natalie Gliewe, Brenda Rühmkorff, Valerie Smeljanski.

TTC GW Fritzdorf: Hannah Schönau, Charlotte Schönau, Stephanie Hoffmann, Gabriele Jansen.

TTV Hövelhof: Ying Ni Zhan, Melinda Maiwald, Hannah Pollmeier, Sarah Löher.

TTG Vogelsberg: Ashlesha Gautam Trehan, Vicky Jöckel, Vivien Jöckel, Elisa Mest.

TTC Salmünster: Anastasiia Libatskaia, Ecaterina Smiganovscaia, Nicole Freiberger, Sarah Peter, Lorena Morsch.

SC Niestetal: Tetyana Maksimenko, Ekaterina Moor, Janina Ciepluch, Sarah Rau.

TTVg WRW Kleve II: Pia Dorßen, Mara Lamhardt, Liza-Marie Siegmund, Lea Vehreschild, Maria Beltermann.

Borussia Düsseldorf: Melissa Dorfmann, Ugne Baskutyte, Annie Yang, Ling Ma

Oberliga

Durch den kompletten Wechsel des Frauenteams der SG Lahr nach Staffel wird nun ab September in der Oberliga Hessen der TTC Staffel III vertreten sein. In der Besetzung Kerstin Beck, Jessica Wissler (vorher TuS Nordenstadt), Carolin und Anabel Beck ist der Klassenerhalt zunächst einmal vorrangiges Ziel.

Die TTF Oberzeuzheim, die die Klasse halten konnten, sind das zweite heimische Team. Die junge Hannah Krießbach ist neue Nummer 1 und bildet zusammen mit Sophie Kremer, Nadine Wingender und Tiziana Schuh die Stammbesetzung. Die Kader der Konkurrenz zeigen, dass mit einer recht ausgeglichenen Oberliga zu rechnen sein wird. – Die übrigen Aufstellungen:

TSV Langstadt III: Anna Jansen, Sifan Sissi Pan, Kathrin Sachs, Kerstin Segeth.

DJK BW Münster: Bianca Wilferth, Julia Sloboda, Natascha Gwosdz, Juliane Wolf, Lilly Kern.

KSG Haunedorf: Heike Hartmann, Lena Auth, Claudia Ackermann, Carmen Bott.

TTC Langen II: Sarah Benz, Cornelia Bienstadt, Ann-Kathrin Ditschler, Julia Baligács.

TTC Langen III: Annette Aumüller, Alexandra Leven, Melanie Radloff, Silke Cezanne.

TTC Wißmar: Yu Neuhof, Alisa Dietz, Celine Kreiling, Karolin Schäfer, Christine Prell, Paulina Hauf.

SG Rodheim: Cordula Munzert, Kerstin Wirkner, Jeanette Möcks, Eileen McChesney, Christine Gohla.

Kasseler Spvgg. Auedamm II: Lisa Herbach, Vanessa Wenzel, Laura Volkmann, Katja Heidelbach.