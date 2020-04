Wieder der SV Langenbach

Wolfgang Will holte mit dem SV Langenbach die dritte Meisterschaft in Folge. Er blieb in der gesamten Runde der Gruppe 2 ohne Niederlage. Fotos: Harald Höhnel

Limburg-Weilburg. Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 9 thematieisert die 3. Kreisklasse.

3. Kreisklasse, Gruppe 1

In der Gruppe 1 wurde der TV Münster II mit einer blütenreinen Weste Meister. Zusammen mit Münster kann auch der TTC Elz VI in die 2.Kreisklasse aufsteigen. Absteiger Freienfels als Dritter hat zwei Minuspunkte mehr als der Zweite Elz VI und verpasste damit den direkten Aufstieg. Im 1. Paarkreuz war Marius Weil vom Meister bester Spieler. Er gewann alle seine 18 Spiele. Im 2. Paarkreuz liegt ebenfalls ohne Niederlage sein Mannschaftskamerad Stefan Pfaffe in Front. Mit Jürgen Klefenz und Marco Sohl kommt auch das beste Doppel vom TV Münster II. Auch sie blieben in zehn Spielen ohne Niederlage. - Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Marius Weil (Münster), 2. Marco Sohl (Münster), 3. Rainer Plume (Freienfels), 4. Sebastian Wendt (Limburg 19), 5. Uwe Hemmann (Offheim), 6. Alexei Khmyrov (Reichenborn).

2. Paarkreuz: 1. Stefan Pfaffe (Münster), 2. Marcus Merfels (Obertiefenbach), 3. Julian Mingebach (Elz), 4. Michael Fritz (Elz), 5. Johannes Pasika (Reichenborn), 6. Florian Hautzel (Münster).

Kai Erbe vom TuS Löhnberg III war bester Spieler im 1. Paarkreuz der 3. Kreisklasse Gruppe 4.

Doppel: 1. Jürgen Klefenz/Marco Sohl (Münster) 10:0 Siege, , 2. Uwe Hemmann/Allahyar Jafari (Offheim) 7:2, 3. Marius Weil/Stefan Pfaffe (Münster) 5:0, 4. Karl Klima/Klaus Nemitz (Limburg 19) 4:0, 5. Rainer Plume/Felix Medenbach (Freienfels) 7:4, 6. Alexei Khmyrov/Frank Weißmüller (Reichenborn) 4:1.

3. Kreisklasse Gruppe 1

1. TV Münster II 11 88:14 22:0

2. TTC Elz VI 10 64:45 15:5

3. TTC Freienfels 11 70:46 15:7

4. VfR 19 Limburg II 9 53:40 11:7

5. TuS Obertiefenbach III 11 60:66 10:12

6. TTC Offheim VII 12 49:88 6:18

7. TV Runkel III 10 38:64 5:15

8. TuS Wirbelau IV 10 21:80 0:20

3. Kreisklasse, Gruppe 2

In der Gruppe 2 gelang dem SV Langenbach der dritte Titelgewinn in Folge. Diesmal ohne Punktverlust. Mit deutlichem Rückstand kann der Tabellenzweite Hintermeilingen III den SV Langenbach in die 2. Kreisklasse begleiten. Ob es für den Titelträger diesmal zu einem Aufstieg reicht, wird die Personalsituation entscheiden. Wie erwartet, dominieren die Langenbacher auch die Ranglisten. Ohne Niederlage in 16 Spielen steht Wolfgang Will im 1. Paarkreuz ganz vorne und Rainer Pauly ist ebenfalls ohne Niederlage Erster im 2. Paarkreuz. Und mit Wolfgang Will und Hartmut Distler stehen auch zwei Langenbacher in der Doppelwertung ungeschlagen auf Platz eins. - Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Wolfgang Will (Langenbach), 2. Jochen Becker (Langenbach), 3. Hartmut Distler (Langenbach), 4. Thorsten Schlicht (TG CamberG), 5. Daniel Mau (Haintchen), 6. Friedhelm Stächer (Lahr).

2. Paarkreuz: 1. Rainer Pauly (Langenbach), 2. Stefan Müller (Würges), 3. Wolfgang Flohr (Langenbach), 4. Hartmut Distler (Langenbach), 5. Damian Glowacki (Mönchberg Hadamar), 6. Dominik Gilles (Edelsberg).

Doppel: 1. Wolfgang Will/Hartmut Distler (Langenbach) 7:0 Siege, 2. Arthur Kwiatkowski/Jens Kaiser (Mönchberg Hadamar) 5:3, 3. Matthias Heerd/Christian Enzmann (TG Camberg) 3:1, 4. Friedhelm Stächer/Richard Kunz (Lahr) 5:4, 5. Ingo Renz/Jörg Wunderlich (Lahr) und Damian Glowacki/Daniel Thomas Frerichs (Mönchberg Hadamar) je 3:2.

3. Kreisklasse Gruppe 2

1. SV Langenbach 8 64:6 16:0

2. TTC Hintermeilingen III 9 63:51 11:7

3. TV Würges II 8 42:51 8:8

4. SG Lahr III 9 49:52 8:10

5. TuS Haintchen III 9 44:57 8:10

6. SV Edelsberg III 8 33:47 6:10

7. TG Camberg II 9 36:67 3:15

3. Kreisklasse, Gruppe 3

In der Gruppe 3 ist der TuS Neesbach II Meister und kann zusammen mit dem TuS Schwickershausen II in die 2.Kreisklasse aufsteigen. Dehrn IV als Dritter hatte beim Abbruch der Saison zwei Minuspunkte mehr als Schwickershausen II, Limburg 07 III als Vierter fehlten bei einem Spiel weniger zwei Pluspunkte gegenüber Schwickershausen II. Erwin Kremer vom VfR 07 Limburg III ist in der Einzelwertung im 1.Paarkreuz auf dem Platz eins. Der TuS Dehrn IV stellt mit Norimitsu Ito den Führenden im 2.Paarkreuz. Das beste Doppel bilden Sven Wuttich und Mario Schwarz vom TuS Schwickershausen II. - Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Erwin Kremer (Limburg 07), 2. Jonas Brummer (Limburg 07), 3. Kai Jäger (Neesbach), 4. Lothar Meuth (Schwickershausen), 5. Sven Wuttich (Schwickershausen), 6. Michael Müller (Dehrn).

2. Paarkreuz: 1. Norimitsu Ito (Dehrn), 2. Michael Sprenger (Neesbach), 3. Mario Schwarz (Schwickershausen), 4. Ralf Eichhorn (Dehrn), 5. Bernhard Tamme (Elkerhausen), 6. Oliver Rust (Limburg 07).

Doppel: 1. Sven Wuttich/Mario Schwarz (Schwickershausen) 10:1 Siege, 2. Kai Jäger/Axel Hankammer (Neesbach) 9:0, 3. Willi Blättel/Winfried Reh (Oberbrechen) 6:1, 4. Siegfried Hein/Norimitsu Ito (Dehrn) 4:0, 5. Michael Müller/Norimitsu Ito (Dehrn) 4:1, 6. Peter Stock/Tim Heimrich (Schwickershausen) 4:2.

3. Kreisklasse Gruppe 3

1. TuS Neesbach II 11 79:27 19:3

2. TuS Schwickershausen II 12 83:40 18:6

3. TuS Dehrn IV 13 75:50 18:8

4. VfR 07 Limburg III 11 81:35 16:6

5. TTC Oberbrechen VI 12 71:58 14:10

6. TuS Gräveneck II 11 44:70 7:15

7. TTC Dillhausen/Ba-Se V 13 41:86 6:20

8. TuS Elkerhausen IV 13 31:85 6:20

9. TTC Lindenholzhausen V 12 26:80 4:20

3. Kreisklasse, Gruppe 4

In der Gruppe 4 beendete Meister Wirbelau II die Runde mit nur einer Niederlage beim zweitplatzierten TTC Werschau III. Beide Mannschaften steigen in die 2. Kreisklasse auf. Ohne den Saisonabbruch wäre auch für Laimbach II, Elkerhausen III und Löhnberg III der Aufstieg noch möglich gewesen. Kai Erbe vom TuS Löhnberg III führt die Einzelrangliste im 1. Paarkreuz an. Bester im 2. Paarkreuz war Pascal Proch vom TuS Wirbelau III und im 3. Paarkreuz steht Christian Lehwalder vom FC Laimbach II ganz vorne. Der TuS Elkerhausen III hatte mit den beiden Damen Vanessa Philippi und Jutta Zimmermann das beste Doppel in seinen Reihen. Sie blieben in zwölf Spielen ungeschlagen. - Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Kai Erbe (Löhnberg), 2. Pascal Proch (Wirbelau), 3. Friedhelm Olschewski (Staffel), 4. Joel Geißler (Laimbach), 5. Detlef Kurz (Wirbelau), 6. Franz-Josef Becker (Werschau ).

2. Paarkreuz: 1. Pascal Proch (Wirbelau), 2. Hans Becker (Werschau), 3. Raphael Schöll (Laimbach), 4. Thomas Neupert (Löhnberg), 5. Leon Pietzner (Laimbach), 6. Wolfgang Karl (Löhnberg).

3. Paarkreuz: Christian Lehwalder (Laimbach), 2. Hans Becker (Werschau), 3. Thomas Neupert (Löhnberg), 4. Uwe Wolfgang Fricke (Wirbelau), 5. Nico Gilles (Wirbelau), 6. Timo Krausz (Werschau).

Doppel: 1. Vanessa Philippi/Jutta Zimmermann (Elkerhausen) 12:0 Siege, 2. Joel Geißler/Christian Lehwalder (Laimbach) 7:1, 3. Uwe Wolfgang Fricke/Nico Gilles (Wirbelau) 6:1, 4. Kai Erbe/Lothar Ciolek (Löhnberg) 5:0, 5. Kim-Dennis Winkler/Pascal Proch (Wirbelau) 8:4, 6. Danny Pietzner/Michael Schmidt (Laimbach) 5:1.

3. Kreisklasse Gruppe 4

1. TuS Wirbelau III 12 103:55 22:2

2. TTC Werschau III 11 88:59 15:7

3. FC Laimbach II 12 96:66 15:9

4. TuS Elkerhausen III 11 87:63 13:9

5. TuS Löhnberg III 10 65:65 12:8

6. TTC Staffel VI 11 62:78 7:15

7. TTC Hausen VI 11 53:86 4:18

8. TSV Hofen-Eschenau III 10 8:90 0:20