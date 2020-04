Zwei Mannschaften sind makellos

Mathias Kiefer gewann mit dem TV Kubach nicht nur den Meistertitel der Kreisliga Gruppe 3, sondern holte auch den Kreis-und Bezirkspokal. Mit nur einer Niederlage in 26 Spielen war er auch bester Einzelspieler seiner Klasse. (Foto: Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - Das Tageblatt blickt nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/2020 in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 5 beschäftigt sich mit dem Geschehen in den drei Gruppen der Kreisliga.

Kreisliga Gruppe 1

In der Gruppe 1 beendete die vierte Mannschaft des TTC Elz die Runde ohne Punktverlust und steigt damit als Meister in die Bezirksklasse auf. Auf dem zweiten Platz landete der TuS Obertiefenbach vor dem bärenstarken Aufsteiger TTC Villmar III. Weilmünster II, Dillhausen/Barig-Selbenhausen III und Hirschhausen II bilden das Mittelfeld der Tabelle. Absteigen muss der TuS Neesbach, der nach nur einem Jahr wieder zurück in die 1. Kreisklasse muss. Die Paarkreuzwertungen werden von Klaus Heep (Obertiefenbach) im 1. Paarkreuz, von Alexander Eisenreich (Niederzeuzheim II) im 2. Paarkreuz und von Noel Montimurro (Elz IV) im 3. Paarkreuz angeführt. Das beste Doppel der Klasse bildeten Klaus Heep und Maximilian Weis vom TuS Obertiefenbach, die in 19 Spielen 19 Mal als Sieger den Tisch verließen.

Einzelwertung

1. Paarkreuz: 1. Klaus Heep (Obertiefenbach), 2. Christopher Zeus (Elz), 3. Klaus Hering (Elz), 4. Daniel Melchert (Dillhausen/Barig-Selbenhausen), 5. Christian Finger (Elz), 6. Dirk Wolf (Dillhausen/Barig-Selbenhausen).

2. Paarkreuz: 1. Alexander Eisenreich (Niederzeuzheim), 2. Markus Dittmann (Weilmünster), 3. Jens Conrad (Hirschhausen), 4. Marc Diehl (Obertiefenbach), 5. Martin Schardt (Dorchheim-H.), 6. Robin Diefenbach (Dorchheim-H.).

3. Paarkreuz: 1. Noel Montimurro (Elz), 2. David Ohs (Elz), 3. Jochen Hansel (Weilmünster), 4. Christoph Dotzert (Obertiefenbach), 5. Rick Reiter (Elz), 6. Felix Sandner (Niederselters).

Doppel: 1. Klaus Heep/Maximilian Weis (Obertiefenbach), 19:0 Siege, 2. Christopher Zeus/Thorsten Mingebach (Elz) 13:0, 3. Rudolf Launhardt/Markus Dittmann (Weilmünster) 12:3, 4. Dirk Wolf/Roger Güll (Dillhausen/Barig-Selbenhausen) 12:5, Mark Schäfer/Larry Fuchs (Weilmünster) 10:4, 6. Werner Schmid/Martin Schardt (Dorchheim-H.) 9:3.

Kreisliga Gruppe 1

1. TTC Elz IV 17 153:18 34:0

2. TuS Obertiefenbach 17 144:78 30:4

3. TTC Villmar III 17 132:81 25:9

4. TTC Dorchheim-H. II 16 114:92 21:11

5. TuS Weilmünster II 16 119:100 20:12

6. TTC Dillhausen/Ba-Se III 18 118:116 15:21

7. TSV Hirschhausen II 17 89:124 14:20

8. TV Niederselters II 17 88:122 12:22

9. TTC Hintermeilingen II 17 92:128 9:25

10. VfR 19 Limburg 17 69:135 9:25

11. TTC Niederzeuzheim II 17 74:134 8:26

12. TuS Neesbach 18 86:150 7:29

Kreisliga Gruppe 2

In der Gruppe 2 freut sich der TuS Weinbach, als Meister in der kommenden Saison wieder einmal in der Bezirksklasse aufzuschlagen. Die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten Erbach (4:9 in der Vorrunde) und Dietkirchen (7:9 in der Rückrunde) führten zu den vier Minuspunkten. Am Ende waren es jedoch vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Erbach. Aufsteiger Eisenbach III beendete die Runde auf einem guten siebten Tabellenplatz. Laimbach bleibt in der Kreisliga, die der zweite Aufsteiger Obertiefenbach II als einziger Absteiger verlassen muss. Die Wertung im ersten Paarkreuz gewann Georg Ludwig vom TV Erbach an. Im 2. Paarkreuz liegt sein Mannschaftskamerad Markus Wenz an der Spitze. Im 3. Paarkreuz steht Julian Kowalski (Offheim) ganz vorne. Der TuS Dietkirchen stellte mit Carsten Simon und Andreas Haß das beste Doppel der Klasse.

Einzelwertung

1. Paarkreuz: 1. Georg Ludwig (Erbach), 2. Matthias Hardt (Weinbach), 3. Michael Herborn (Erbach), 4. Gerd Spitzhüttl (Lahr), 5. Andreas Haß (Dietkirchen), 6. Mirko Schmidt TG Camberg).

2. Paarkreuz: 1. Markus Wenz (Erbach), 2. Michael Bill (Hintermeilingen), 3. Günther Stahl (Weinbach), 4. Kai Herold (Hintermeilingen), 5. Eugen Daum (Lahr), 6. Thomas Kurz (Weinbach).

3. Paarkreuz: 1. Julian Kowalski (Offheim), 2. Markus Beul (Hintermeilingen), 3. Michael Beck (Hintermeilingen), 4. Günter Deisel (Eisenbach), 5. Rainer Eichhorn (Lindenholzhausen), 6. Michael Bill (Hintermeilingen).

Doppel: 1. Carsten Simon/Andreas Haß (Dietkirchen) 11:1 Siege, 2. Dominic Kühnling/Jochen Belz (Dietkirchen) 11:3, 3. Matthias Hardt/Jens Lewalter (Weinbach) 9:1, 4. Georg Ludwig/Markus Wenz (Erbach) und Tobias Muth/Markus Beul (Hintermeilingen) je 11:5, 6. Michael Herborn/Philipp Hollingshaus (Erbach) 8:3.

Kreisliga Gruppe 2

1. TuS Weinbach 17 146:55 30:4

2. TV Erbach 17 131:91 26:8

3. TuS Dietkirchen 17 138:81 25:9

4. TTC Hintermeilingen 17 129:85 25:9

5. SG Lahr 17 122:111 19:15

6. TTC Lindenholzhausen II 17 113:105 19:15

7. TTC Eisenbach III 17 103:113 18:16

8. TG Camberg 17 108:110 15:19

9. TTC Offheim V 18 108:136 10:26

10. FC Laimbach 17 86:133 8:26

11. VfR 07 Limburg II 17 60:132 7:27

12. TuS Obertiefenbach II 18 61:153 4:32

Kreisliga Gruppe 3

In der Gruppe 3 hatte der ungeschlagene Meister TV Kubach den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksklasse schon früh unter Dach und Fach. Neben der Meisterschaft gewann das Team auch den Kreispokal und den Bezirkspokal. Löhnberg als Tabellensiebter war schon frühzeitig gesichert, da die beiden Aufsteiger Edelsberg II und Reichenborn ihre Mannschaften nach der Vorrunde zurückgezogen hatten. Der beste Spieler im 1. Paarkreuz war erwartungsgemäß Mathias Kiefer (Kubach), der in 26 Spielen nur einmal geschlagen wurde. Sein Mannschaftskamerad Joachim Warlies führt die Rangliste des 2. Paarkreuzes an und Jürgen Scherer vom TTC Oberbrechen steht im 3. Paarkreuz ganz vorne. Mit 15:0-Siegen steht die Dehrner Paarung Marcel Hinz/Thomas Klima in der Doppelwertung auf Rang eins. Marcel Brunzendorf und Mathias Kiefer vom Meister Kubach kamen auf 14:0 Siege

Einzelwertung

1. Paarkreuz: 1. Mathias Kiefer (Kubach), 2. Marcel Hinz (Dehrn), 3. Joachim Hardt (Kubach), 4. Ralf Sandner (Münster), 5. Thomas Klima (Dehrn), 6. Erik Nitz (Eschhofen).

2. Paarkreuz: 1. Joachim Warlies (Kubach), 2. Thomas Hierath (Münster), 3. Jochen Debo (Eschhofen), 4. Thomas Klima (Dehrn), 5. André Schmidt (Edelsberg), 6. Ralph Groos (Eschhofen).

3. Paarkreuz: 1. Jürgen Scherer (Oberbrechen), 2. Jonathan Grohmann (Oberbrechen), 3. Heiko Sterkel (Staffel), 4. Josef Schlitter (Kubach), 5. Philip Prier (Kubach), 6. Markus Schlebusch (Eschhofen).

Doppel: 1. Marcel Hinz/Thomas Klima (Dehrn) 15:0 Siege, 2. Mathias Kiefer/Marcel Brunzendorf (Kubach) 14:0, 3. Ralf Sandner/Helge Zimmermann (Münster) 13:1, 4. Joachim Hardt/Joachim Warlies (Kubach) 8:1, 5. Christoph Wagner/Erik Nitz (Eschhofen) 9:3, 6. Jochen Debo/Thorsten Bold (Eschhofen) 7:1.

Kreisliga Gruppe 3

1. TV Kubach 15 135:20 30:0

2. VfL Eschhofen 14 111:60 22:6

3. TTC Staffel IV 14 109:71 19:9

4. TuS Dehrn II 15 108:91 19:11

5. TTC Oberbrechen III 13 87:86 15:11

6. TV Münster 14 92:90 13:15

7. TuS Löhnberg 12 63:100 6:18

8. TSV Hofen-Eschenau 14 60:112 5:23

9. TTC Hausen IV 14 60:120 5:23

10. SV Hadamar III 13 38:113 4:22 11. SV Edelsberg II zurückgezogen

12. SF Reichenborn zurückgezogen