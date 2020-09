Angelburger wollen Saisonauftakt-Scharte auswetzen

Michael Weber (TTV Angelburg) strebt gegen Gladenbach die ersten zwei Punkte an. (Foto: Marco Rauch)

MARBURG-BIEDENKOPF - (mabo/coh). Angelburg möchte nach der 5:7-Niederlage zum Saisonstart der Tischtennis-Bezirksklasse in Niederweimar diese Scharte auswetzen und an eigenen Tischen gegen Gladenbach zwei Punkte einfahren.

Damen-Hessenliga: Die Bottenhornerinnen messen sich – angeführt von Spitzenspielerin Verena Hartmann – am Samstag mit Oberligaabsteiger Morschen-Heina. „Das ist natürlich eine harte Aufgabe gleich zu Beginn“, sagt Manschaftsführerin Yvonne Zimmermann, „wir werden wohl nicht um eine Niederlage herumkommen, stemmen uns aber voll dagegen“.

Bezirksklasse: Den nur zwei Begegnungen wird es an Brisanz dennoch kaum fehlen. Vor allem zwischen Weidenhausen und Anzefahr II sitzt der Frust des ersten Spieltages noch tief, denn beide verloren ihre Paarungen nur knapp mit 5:7. Der Neuling aus dem südlichen Hinterland möchte nicht schon früh zurückgeworfen werden und wird daher alles daran setzen, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Mit dem gleichen Resultat unterlegen war auch Angelburg, während Gladenbach den Rückenwind eines eigenen 7:5-Erfolges mitnimmt. Beide stellen sich ebenfalls am heutigen Freitag dem direkten Vergleich, bei dem sich die Angelburger sicherlich volle Wiedergutmachung auf die Fahne geschrieben haben.

TISCHTENNIS-TERMINE Damen, Hessenliga: Morschen-Heina – Bottenhorn (Sa., 18 Uhr).



Herren, Bezirksoberliga: Ockershausen – Kellerwald, Burgholz-Kirchhain – Ihringshausen (beide Fr., 20 Uhr), Anzefahr – VfL Marburg (Sa., 18 Uhr); Bezirksklasse: Weidenhausen – Anzefahr II (Fr., 20 Uhr), Angelburg – Gladenbach (Fr., 20.15 Uhr); Kreisliga Nord-West: Sichertshausen – Dautphetal II, Holzhausen – Marbach III (beide Fr., 20 Uhr), Steffenberg – Bottenhorn II (Fr., 20.15 Uhr), Marbach III – Sterzhausen II (Sa., 18 Uhr); 2. Kreisklasse: Marbach IV – Angelburg IV (Fr., 20 Uhr), Biedenkopf III – Amönau II (Fr., 20.15 Uhr); 3. Kreisklasse: Steffenberg II – Steffenberg III (Sa., 18 Uhr; 3. Kreisklasse (3er/ 4er): Lohra II – Angelburg V (Mo., 20.15 Uhr), Bottenhorn III – Wallau (Di., 19 Uhr), Breidenstein II – Biedenkopf IV (Do., 19.30 Uhr). (mra)





Kreisliga Nord-West: Dautphetal II und Holzhausen greifen erstmals ins Geschehen ein und hoffen auf einen guten Start. Während der TTC in Oberwalgern gegen Sichertshausen antritt, den man in der vergangenen Saison deutlich hinter sich ließ, treffen die Hünsteiner auf Marbach III, das mit einem weiteren Erfolg über Sterzhausen II auch die Tabellenspitze übernehmen kann. Erneuten Heimvorteil bekommt Steffenberg, das Bottenhorn II erwartet. Wenn das vordere Trio der Gastgeber nicht wieder fehlt, könnte das Duell zu einer knappen Angelegenheit werden.

2. Kreisklasse: Mit einem weiteren klaren Erfolg über Amönau II sollte Biedenkopf III die Tabellenführung erst einmal festigen. Dautphetal IV beginnt die Saison beim Mitaufsteiger Marbach IV.

3.Kreisklasse: Nur das Steffenberger Vereinsduell Zweite gegen Dritte steht Samstag auf dem Programm, wobei alle Akteure besonders motiviert sein dürften.

3.Kreisklasse (3er/4er): Gladenbach II hat vor Saisonbeginn sein Team zurückgezogen, sodass es nur noch sieben Mannschaften gibt. Kommende Woche erfolgt der Saisonstart, wobei Lohra II und Angelburg V am Montag den Anfang machen. Am Dienstag trifft Bottenhorn III auf Wallau und am Donnerstag wollen die zurückgezogenen Teams von Breidenstein II und Biedenkopf IV einen Neuanfang wagen.