Auch die Tischtennis-Spieler beenden die Saison

In dieser Saison - wie hier in der Wetzlarer Rittal-Arena - werden die heimischen Fans kein Tischtennis mehr zu sehen bekommen. Foto: Martin Weis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (bk/hnl). "Auch wenn es das Datum nahelegt: Es handelt sich bei dieser Meldung nicht um einen Aprilscherz! Die Spielzeit 2019/

2020 ist für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga mit sofortiger Wirkung beendet."

Mit diesen Zeilen beginnt eine Pressemitteilung, die der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Mittwochnachmittag als Ergebnis einer Telefonkonferenz mit seinen 18 Landesverbänden verschickt hat. Darin heißt es auch: "In dieser abgebrochenen Saison wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet. "Für diese Krisensituation konnte es keine einfache Lösung geben, die allen gerecht wird," konstatierte Heike Ahlert, Vizepräsidentin Leistungssport des Deutschen Tischtennis-Bundes. Alle Gesprächsteilnehmer seien sich aber einig gewesen, "dass die Fortsetzung des Spielbetriebs in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. Es hätte wohl niemand verstanden, wenn wir eine Aussetzung immer weiter verlängert hätten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Wiederaufnahme zu extremen Terminproblemen geführt hätte", erklärte Ahlert. Der Vizepräsidentin ist aber auch klar: "Es wird einige Härtefälle geben, die mit dieser Lösung nicht zufrieden sind."

Welche Auswirkungen diese Beschlüsse nun auf Hessen-, Bezirks- und Kreisebene haben werden, wie zum Beispiel für die Teams auf den Relegationsplätzen, darüber muss nun der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) befinden. Die Entscheidung soll schnell getroffen werden. Tendenzen gehen dahin, dass den auf Relegationsplätzen liegenden Mannschaften keine Nachteile entstehen. So dürfte es zu unproblematischen und wahrscheinlich vermehrten Aufstiegen einerseits kommen sowie zum Klassenverbleib für die auf Abstiegsrelegationsplätzen liegenden Teams andererseits. Überbesetzte Klassen dürften dann natürlich nicht zu umgehen sein.