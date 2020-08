Bottenhorn strebt Start nach Maß an

Carsten Eibach steigt mit Bottenhorn im Ederbergland in den Bezirksoberliga-Ring. (Foto: Marco Rauch)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit einem unguten Gefühl starten die Tischtennisakteure am Wochenende in die neue Punktspielsaison. Zwar sind unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene- und Verhaltungsregeln Kontaktspiele durch das Land Hessen wieder möglich gemacht worden, doch es bleibt abzuwarten, ob aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen wieder mit Einschränkungen oder sogar Abbruch des Spielbetriebes zu rechnen ist. Außerdem müssen sich alle Mannschaften auf eine Saison ohne Austragung von Doppeln einstellen. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes reicht dann von 12:0 bis 6:6, da alle Einzel ausgespielt werden und nicht beim siebten Punkt abgebrochen wird. Marco Mlynarz, der ehemalige Kreissportwart und amtierende stellvertretende Bezirkssportwart, erklärte dazu: „Das verändert den Wettkampf ungemein.“

Bezirksoberliga: Bereits am heutigen Freitag empfängt Aufsteiger Ockershausen den Verbandsligaabsteiger Ihringshausen. Auch trotz der Neuzugänge aus der Marbach, Christian Hainer und Ingo Schäfer, dürften die Aussichten gegen den Meisterschaftsfavoriten aus dem Fuldatal schlecht aussehen. Die Nordhessen stellen mit Abstand die stärkste Mannschaft und dürften den direkten Wiederaufstieg anstreben. Am Samstag reist Anzefahr zur zweiten Ihringshäuser Mannschaft und hofft besser in die Partie zu finden, als es vergangene Saison geschah. Da verloren die „Blau-Gelben“ drei Doppel, waren aber mit einer ausgeglichenen Einzelbilanz (6:6) ebenbürtig. Der TTC Bottenhorn sollte gegen den Außenseiter Ederbergland einen sicheren Erfolg einfahren. Zwar unterlag man in der Vorrunde der vergangenen Saison mit 7:9, doch schlug damals noch Ederberglands Ausnahmespieler Holger Paulus (Ginseldorf) bei den Battenbergern auf.

Steffenberg II trifft im Vereinsduell auf die „Dritte“

Bezirksklasse: Während Kreisliga-Meister Dautphetal noch einmal pausieren darf, wird Mitaufsteiger Weidenhausen am Freitag gegen Gladenbach erstmals gefordert. Beide Mannschaften sehen den Klassenerhalt als primäres Ziel und man darf gespannt sein, wer in dem Hinterländer Südkreisduell am Ende die besseren Karten hat. Vorne mitsprechen will dagegen Biedenkopf, das gleich mit einer Doppelaufgabe konfrontiert wird. Während am heutigen Freitag bei Anzefahr II und damit dem Tabellennachbarn der vergangenen Saison ebenso wie bereits im Januar dieses Jahres mit einem Duell auf Augenhöhe (zuletzt 9:7) zu rechnen ist, wird es am Samstag gegen Bezirksliga-Absteiger Schröck kaum minder schwer werden. Mit Niederweimar und Angelburg sehen sich zwei weitere Absteiger bereits Freitagabend wieder. Stolze acht Punkte Vorsprung gegenüber den Gastgebern hatten die Angelburger in der abgebrochenen Saison, doch vom Abstieg verschont blieb man dennoch nicht. Wahrscheinlich mit einer Niederlage im Gepäck reisen die Weimarer tags darauf nach Sterzhausen, das sich als Tabellendritter der vergangenen Saison ebenfalls teuer verkaufen dürfte.

TISCHTENNIS-TERMINE Herren, Bezirksoberliga: Ockershausen – Ihringshausen (Fr., 20 Uhr), Ihringshausen II – Anzefahr (Sa., 16 Uhr), Ederbergland – Bottenhorn (Sa., 19 Uhr); Bezirksklasse: Weidenhausen – Gladenbach, Anzefahr II – Biedenkopf (beide Fr., 20 Uhr), Niederweimar – Angelburg (Fr., 20.30 Uhr), Biedenkopf – Schröck (Sa., 15 Uhr), Sterzhausen – Niederweimar (Sa., 17 Uhr); Kreisliga Nord-West: Bottenhorn II – Amönau (Fr., 19.30 Uhr), Sichertshausen – Angelburg III (Fr., 20 Uhr), Steffenberg – Marbach III (Fr., 20.15 Uhr), Biedenkopf II – Sterzhausen II (Sa., 15 Uhr); 2. Kreisklasse Nord-West: Marbach IV – Angelburg IV (Fr., 20 Uhr), Biedenkopf III – Niederweimar III (Sa., 15 Uhr); 3. Kreisklasse West: Steffenberg II – Steffenberg III (Sa., 18 Uhr). (mra)

Kreisliga Nord-West: Punktgleich als Dritter und Vierter der vergangenen Saison wollen Marbach III und Bottenhorn auch diesmal vorne mitmischen. Während die Heideakteure gegen Amönau dabei zumindest auf eigene Platten zurückgreifen können, müssen die Marbacher in Steffenberg Farbe bekennen. Dabei bleibt abzuwarten, wie die freiwillig aus der Bezirksklasse ausgeschiedenen „Tenne“-Akteure den mannschaftsinternen Umbruch verkraften werden. Biedenkopf II und Sterzhausen II gehen im direkten Vergleich in ein offenes Aufsteigerduell und Sichertshausen sowie Angelburg III sehen sich als Tabellennachbarn der vergangenen Saison wieder. Angelburg ist mit zwei Mannschaften vertreten und so kommt es am Dienstag zum frühzeitigen vereinsinternen Duell III gegen II.

2.Kreisklasse Nord-West: Das Auftaktspiel bestreiten Biedenkopf III und Niederweimar III in der einzigen Begegnung.

3.Kreisklasse Nord-West: Mit zwei Mannschaften unter den insgesamt zehn Teams ist Steffenberg vertreten. Die zweite Garnitur ist dabei natürlich klarer Favorit gegen die eigene „Dritte“, die allerdings Ex-Spitzenspieler Gerd Schneider als Nummer eins auf der Liste hat.