Gegen Anzefahr das Punktekonto ausgleichen

Martin Herzog spielt für den TV Gladenbach in der Bezirksklasse, für die er auch als langjähriger zuverlässiger Klassenleiter zuständig ist. Freitag tritt er bei Anzefahr II an. (Foto: Marco Rauch)

HINTERLAND - Auch am letzten Wochenende der Herbstferien kommt es in den Tischtennis-Klassen nur zu einem Miniprogramm. In der Bezirksklasse kommt es zum Duell im Tabellenmittelfeld zwischen Anzefahr II (7.) und dem fünftplatzierten Gladenbach (5:7 Punkte). Spannung verspricht ebenfalls das Duell der beiden Bezirksligaabsteiger zwischen Angelburg und Schröck, wenn auch der letzte direkte Vergleich mit 9:3 klar an die Hinterländer ging.

Bezirksklasse: Angelburg (3.) will dem pausierenden Führungsduo auf den Fersen bleiben, doch nach bereits jetzt fünf Minuspunkten hilft da nur ein Sieg gegen Schröck (6.) weiter. Der Mitabsteiger aus der Bezirksliga hat nach seiner Auftaktniederlage beide Spiele gewonnen und würde mit einem neuerlichen Erfolg den Platz der Angelburger selbst einnehmen. In allen Begegnungen bislang ohne seinen Spitzenspieler Francesco Capra hat sich Gladenbach (5.) bislang erstaunlich gut gehalten. Schwer wird es allerdings bei Anzefahr II (7.), wo ein Teilerfolg schon eine Überraschung wäre. Kommenden Donnerstag steigt das Hinterlandderby der beiden Aufsteiger Dautphetal (8.) und Weidenhausen (10.). Auch ohne ihren verletzten Spitzenspieler Manuel Schneider sind die Dautphetaler dabei in der Favoritenrolle, denn man kann aus der Kreisliga auf guten Ersatz zurückgreifen.

Kreisliga: Drei Mannschaften mit einer Bilanz von 7:1 schicken sich am Wochenende an, das führende Marbach III (8:4) von der Tabellenspitze zu verdrängen. Besonders gespannt darf man dabei auf den Ausgang zwischen dem Spitzenreiter und Dautphetal II (3.) sein. Bei einem Unentschieden der beiden hätten Angelburg II (2.) und Holzhausen (3.) im direkten Vergleich die Möglichkeit, mit einem eigenen Erfolg die Wachablösung zu veranlassen. Dautphetal II bekommt in einer weiteren Partie bei Angelburg III (8.) sogar noch die zusätzliche Chance, mit einem zweiten Sieg die alleinige Tabellenführung zu übernehmen.

TISCHTENNIS-TERMINE Herren, Bezirksklasse: Anzefahr II – Gladenbach (Fr., 20 Uhr), Angelburg – Schröck (Fr., 20.15 Uhr), Dautphetal – Weidenhausen (Do., 20 Uhr); Kreisliga Nord-West: Angelburg II – Holzhausen, Angelburg III – Dautphetal II (beide Fr., 20.15 Uhr in Gönnern), Marbach III – Dautphetal II (Sa., 18 Uhr); 1. Kreisklasse Nord-West: Moischt-Cappel II – VfL Marburg III (Mo., 20 Uhr); 2. Kreisklasse Nord-West: Amönau II – Dautphetal IV (Fr., 20.15 Uhr), Ginseldorf VI – Amönau II (Sa., 17.30 Uhr), Dautphetal IV – Sichertshausen II (Do., 20 Uhr); 3. Kreisklasse West: Wenkbach – SF/BG Marburg (Fr., 20 Uhr), Steffenberg III – Sterzhausen III (Fr., 20.15 Uhr), SF/BG Marburg – Bellnhausen (Mo., 19.30 Uhr), Sterzhausen III – Haddamshausen (Di., 20 Uhr). (mra)

2. Kreisklasse: Auch Dautphetal IV (2.) winkt bereits am heutigen Freitagabend die Tabellenspitze, wenn bei Amönau II (5.) ein Sieg gelingt, der allerdings nicht zu knapp ausfallen dürfte. In diesem Fall hätte man gegenüber dem pausierenden Biedenkopf III (1.) das bessere Spielverhältnis. Die gleichen Hoffnungen kann sich auch noch Ginseldorf IV (3.) machen, das Amönau II sogar an eigenen Platten erwartet. Kommenden Donnerstag ist Dautphetal IV auch gegen Sichertshausen II (7.) vorne zu erwarten.

3. Kreisklasse: Mit einem Sieg über das erstmals eingreifende Blau-Gelb Marburg kann Wenkbach (2.) die alleinige Tabellenführung übernehmen. Als Tabellennachbarn begegnen sich Steffenberg III (6.) und Sterzhausen III (7.).