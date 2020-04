HTTV erlöst die Teams auf den Relegationsrängen

Jetzt teilen:

POHLHEIM - (red). Der Hessische Tischtennis-Verband hat am Donnerstag die letzten Entscheidung betreffs der Wertung der vorzeitig beendeten Saison getroffen. Die auf den Relegationsplätzen stehenden Teams dürfen danach in Sachen Aufstiegshoffnung und drohendem Abstieg aufatmen.

Folgende Regelungen kommen nach Beschluss des Präsidiums, der in enger Zusammenarbeit mit dem Ressortleiter Mannschaftssport, Thomas Diehl, und dessen Stellvertreter Hans-Jürgen Arnold erfolgte, zur Anwendung:Alle Mannschaften, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, haben das Recht in der nächsten Saison in der höheren Spielklasse zu starten. Die Mannschaft ist nicht zum Direktaufstieg verpflichtet.

Alle Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, steigen ab.

Alle Mannschaften die auf einem Platz stehen, der zur Teilnahme an einer Relegation/Aufstiegsspielen berechtigt, haben das Recht nächste Saison in der höheren Spielklasse zu starten.

Alle Mannschaften die auf einen Platz stehen der zur Teilnahme an Abstiegsspielen führen würde, verbleiben in ihrer aktuellen Spielklasse.

Alle Mannschaften die auf einen Platz stehen der zur Teilnahme an vorsorglichen Aufstiegsspielen berechtigt, werden für das Auffüllen einer Spielklasse berücksichtigt.

Im Rahmen der Vereinsmeldung wird die unverbindliche Aufstiegsbereitschaft bis zum fünften Tabellenplatz abgefragt.

Auf Hessenebene finden keine Ehrung der Meistermannschaften statt. Auf Bezirks- und Kreisebene entscheiden die Bezirke und Kreise über eine Ehrung.

Präsident Andreas Hain erläutert: „Wir wissen, dass es natürlich immer noch Härtefälle geben wird, wir hoffen jedoch mit diesen Entscheidungen eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, und gehen gleichzeitig davon aus, dass diese eindeutigen Lösungen letztendlich von allen akzeptiert und getragen werden.