HTTV-Vizepräsidentin hat nun mehr Zeit für Italien

Ohne sie ging jahrelang im hessischen Tischtennis überhaupt nichts. Nun verabschiedet sich Ingrid Hoos in den Ruhestand. Doch wie heißt es so schön: Niemals geht man so ganz.

Von Alexander Fischer Chefreporter Wetzlar