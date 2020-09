In der Jahnhalle kühlen Kopf bewahren

Robin Pfeifer reist mit dem TTC Weidenhausen nach Biedenkopf und wird es schwer haben, dort zu punkten. (Foto: Marco Rauch)

HINTERLAND - Die Bottenhorner Tischtennis-Damen bekommen es in der Hessenliga mit Richelsdorf zu tun und müssen am Sonntagvormittag beim Tabellenschlusslicht dennoch hellwach sein. In der Bezirksklasse wird es Weidenhausen sehr schwer haben, in Biedenkopf etwas Zählbares mitzunehmen.

Damen-Hessenliga: Nach der Auftaktniederlage beim 4:8 in Morschen-Heina strebt Bottenhorn seinen ersten Saisonsieg bei Verbandsligameister Richelsdorf an. Die Osthessinnen sind zwar als Aufsteiger nicht zu unterschätzen, doch ohne die langjährige Spitzenspielerin Claudia Richter (jetzt Lüdersdorf) ist das „Heide-Team“ eindeutiger Favorit. Richelsdorf unterlag zudem am ersten Spieltag glatt mit 0:12 bei der Vogelsberg-Reserve. Carmen Schneider kann auf Bottenhorner Seite nicht spielen. „Wie immer wird die Tagesform entscheiden, ob wir Richelsdorf ärgern können“, weiß Mannschaftsführerin Yvonne Zimmermann und gibt zu bedenken: „Wir müssen ja schon um 8 Uhr starten. Sonntag ist kein toller Spieltag“.

Damen-Bezirksliga: Zum Gipfeltreffen empfängt Breidenbach die am ersten Spieltag ebenfalls mit 12:0 siegreiche Zweite von Rennertehausen. Der musste sich der FVB zwar in der vergangenen Saison zweimal geschlagen geben, doch beim 6:8-Rückspiel Anfang März verpassten Hanf & Co einen Punktgewinn nur knapp.

TISCHTENNIS-TERMINE Damen, Hessenliga: Richelsdorf – Bottenhorn (So., 11 Uhr); Bezirksliga: Breidenbach – Rennertehausen II (Sa., 16 Uhr).



Herren, Bezirksoberliga: Burgholz-Kirchhain – Anzefahr, Ederbergland – Ockershausen (beide Fr., 20 Uhr), Bottenhorn – VfL Marburg (Sa., 19 Uhr); Bezirksklasse: Schröck – Niederweimar (Fr., 20 Uhr), Angelburg – Ebsdorfergrund (Fr., 20.15 Uhr), Biedenkopf – Weidenhausen (Sa., 15 Uhr), Sterzhausen – Angelburg (Sa., 17 Uhr); Kreisliga Nord-West: Bottenhorn II – Sichertshausen (Fr., 19.30 Uhr), Holzhausen – Sterzhausen II (Fr., 20 Uhr), Angelburg III – Steffenberg (Fr., 20.15 Uhr), Dautphetal II – Biedenkopf II (Sa., 16 Uhr), Marbach III – Amönau (Sa., 18 Uhr), Steffenberg – Bottenhorn II (Mi., 20.15 Uhr); 1. Kreisklasse Nord-West: Ginseldorf V – Breidenstein (Fr., 20 Uhr), Dautphetal III – Ginseldorf V (Sa., 16 Uhr), Bad Endbach – Lohra (Mo., 20 Uhr), VfL Marburg III – Ginseldorf V (Mi., 20.30 Uhr); 2. Kreisklasse Nord-West: Niederweimar III – Amönau II (Fr., 20 Uhr), Biedenkopf III – Marbach IV (Sa., 15 Uhr), Ginseldorf VI – Sichertshausen II (Sa., 17.30 Uhr); 3. Kreisklasse Nord-West: Weidenhausen III – Marbach V (Fr., 20 Uhr), Bellnhausen – Weidenhausen III (Mi., 20 Uhr); 3. Kreisklasse (3er/4er): Angelburg V – Biedenkopf IV (Fr., 20.15 Uhr), Bottenhorn III – Angelburg V (Di., 19 Uhr), Breidenstein II – Weidenhausen IV (Do., 19.30 Uhr). (mra)

Bezirksoberliga: Nach zwei Jahren Pause steigt endlich wieder das Kirchhainer Stadtderby zwischen Burgholz und Anzefahr. Die Burgholzer stiegen wie ein Jahr zuvor der TTC aus Anzefahr als souveräner Bezirksligameister auf. Mit drei ehemaligen Richtsbergern, darunter Spitzenspieler Lars Heidergott, gehen die Gastgeber mit dem Heimvorteil im Rücken als Favorit in den Vergleich. Anzefahr muss zudem weiter auf den pausierenden „Oldie“ Helmut Weitzel verzichten, so dass ein Remis schon ein großer Erfolg für „Blau-Gelb“ wäre. Nach drei Niederlagen zum Auftakt muss Ockershausen bei Mitkonkurrent Ederbergland schon fast punkten um nicht früh den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Bottenhorn ist im Derby gegen Marburg klarer Favorit. Während die Hinterländer beide Spiele bisher gewannen, musste der VfL bei seinem Auftakt ersatzgeschwächt eine deutliche 2:10-Niederlage einstecken.

Bezirksklasse: Im schweren Auftaktprogramm von Neuling Weidenhausen sieht es ganz nach einer weiteren Niederlage in Biedenkopf aus, das mit seinen zwei Siegen schon entsprechenden Rückenwind hat. Vorne mitsprechen will künftig auch Angelburg, das allerdings schon mit einer Niederlage belastet ist. Gegen den erstmals eingreifenden Ebsdorfergrund sollte ein sicherer Heimerfolg herausspringen, aber in einer weiteren Partie beim führenden Sterzhausen hat man es ebenfalls mit einem Titelaspiranten zu tun.

Kreisliga: Marbach III hält mit einem ausgeglichenen Punktekonto (4:4) derzeit die Tabellenspitze und das könnte sich mit einem Heimerfolg über Amönau auch noch für einen weiteren Spieltag fortsetzen. Mit der besseren Ausgangsposition lauern Biedenkopf II und Holzhausen neben dem pausierenden Angelburg II auf den weiteren Plätzen. Das wollen die Biedenkopfer bei Dautphetal II sowie die Hünsteiner gegen Sterzhausen II erneut bestätigen. Auf den ersten doppelten Punktgewinn hofft Bottenhorn II gegen Sichertshausen. Steffenberg kann seinen Fehlstart bei Angelburg III wieder ausbügeln und bekommt dazu noch eine zweite Möglichkeit in der Nachholbegegnung gegen Bottenhorn II am Mittwoch.

1. Kreisklasse: Das erstmals eingreifende Ginseldorf V dürfte bei seiner Doppelaufgabe am heutigen Freitag gegen Breidenstein und Samstag bei Dautphetal III seine Titelambitionen gleich bestätigen. Bad Endbach darf sich am Montag gegen Lohra eine Chance ausrechnen und auch Breidenstein steht am Dienstag vor zwei Punkten gegen Moischt-Cappel II.

2. Kreisklasse: Die Tabellenspitze muss Biedenkopf III gegen Marbach IV verteidigen. Während die Gastgeber bereits zwei klare Siege auf dem Konto haben, haben sich die Gäste ihr ausgeglichenes Punktekonto ebenso mit einem kampflosen 12:0 wie mit einem 0:12 verdient.

3. Kreisklasse: Die beide mit einer Niederlage gestarteten Weidenhausen III und Marbach V können nun im direkten Vergleich auf Besserung hoffen. Weidenhausen bekommt zudem noch eine zweite Chance am Mittwoch in Bellnhausen.

3. Kreisklasse (3er/4er): Vor einer Doppelaufgabe steht Angelburg V am Freitagabend gegen Biedenkopf IV und am Dienstag bei Bottenhorn III. Breidenstein II winkt am Donnerstag gegen Weidenhausen IV die Tabellenführung.