Lockerungen für Tischtennis-Spiele

Auch im Tischtennis gibt es Änderungen wegen Corona. Foto: dpa

WETZLAR - "Vereine, die in der jetzigen Situation nicht spielen wollen, können kurzfristig, kostenfrei und unkompliziert (ohne Zustimmung des Gegners) eine Spielabsetzung beantragen", heißt es in der entscheidenden Passage eines Schreibens, das der Hessischen Tischtennis-Verband (HTTV) am Dienstag seinen Vereinen zustellte. Die neue Regelung gilt vorerst bis zum 8. November.

Die rasant steigenden Corona-Zahlen hätten den Beschluss des HTTV-Präsidiums erforderlich gemacht, nachdem den HTTV "vermehrt Fragen und Bedenken aus den Kreisen und von Vereinen" erreicht hätten. Der Antrag auf Absetzung kann sowohl vom Heim- als auch Gastverein frühestens sieben Tage und spätestens 48 Stunden vor dem Termin des Mannschaftskampfes an den zuständigen Spielleiter gestellt werden. "Bei kurzfristigen Absetzungswünschen ist von der Online-Spielverlegung über click-TT abzuraten, da in diesem Fall zunächst der Gegner seine Einwilligung vornehmen muss", informiert der HTTV. Die abgesetzten Begegnungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Ein unvollständiges Antreten wird weiterhin nicht sanktioniert. Ebenso erfolgt für ein Nichtantreten einer Mannschaft bis einschließlich 8. November keine Bestrafung.