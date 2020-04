Ralf Preißler beherrscht Spitzenbrett

Verstecken braucht er sich nicht: Ralf Preißler (TV Lohra) bleibt in allen 16 Einzeln am Spitzenbrett ungeschlagen. (Foto: Marco Rauch)

MARBURG-BIEDENKOPF - In der 1. Tischtennis-Kreisklasse Nord-West hat der TV Biedenkopf II nicht nur die souverän errungene Meisterschaft gefeiert, sondern auch den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga. Wegbegleiter nach oben ist der TV Sterzhausen II, der nach der Vorrunde noch an vierter Position gelegen hatte.

Rein spielerisch nicht bewährt hat sich die Kombination TTC Breidenstein/TV Wallau, die zur Halbzeit noch Zweiter war, in der Rückrunde aber aus diversen Gründen kein Spiel mehr gewann. Als einzigen Absteiger traf es den TTC Bad Endbach, der seit 2014 in dieser Klasse spielte und in dieser Zeit zweimal Vizemeister wurde.

In der Vorrunde führte Dominik Weimann (Biedenkopf II) die Einzelstatistik noch an. Doch in der zweiten Hälfte verstärkte Weimann das Team in der Bezirksklasse und konnte seine 13:1-Bilanz nicht ausbauen, die aber immerhin noch den zweiten Platz hinter dem in 16 Einzeln ungeschlagenen Ralf Preißler (Lohra) bedeutete. Ebenfalls 16 Siege bei allerdings sieben Niederlagen verzeichnete Daniel Bierau für die Biedenkopfer, die auch noch Jochen Kaufmann (7:0) nur mit den Resultaten der Rückrunde unter die besten Sechs brachten. Dazu gesellen sich ferner Maurice Marcel Will (TV Gladenbach II) mit 12:3 und Mario Bergen (FV Breidenbach) mit 10:4.

Einen punktgleichen Einlauf gab es im mittleren Drittel durch Dennis Dittmann (Breidenbach) und Christopher Simmer (Biedenkopf II), die beide 10:2 spielten. Stefan Zick (Gladenbach II) behauptete sich mit 12:6 als Dritter vor Stefan Mang (TV Sterzhausen II) mit 8:2 sowie die beide mit 7:1 abschließenden Klaus Becker (Breidenstein/ Wallau) und Jochen Kaufmann (Biedenkopf II).

Auch Christian Benner bleibt ohne Niederlage

Ebenso wie „Ralle“ Preißler „vorne“ durchlief auch Christian Benner (Breidenbach) „hinten“ mit neun Siegen die Saison ohne Niederlage. Platz zwei sicherte sich Christoph Gockel (Sterzhausen II) mit 10:3 und auch die restlichen Positionen kamen in dieser Reihenfolge durch Maximilian Seidel (Breidenstein/Wallau) mit 7:1, Erdal Ural (TTC Dautphetal III) mit 7:2, Peter Schmidt (Lohra) mit 5:0 sowie Ulrich Hoffmann (Gladenbach II) aus verschiedenen Mannschaften

Im Doppel lagen nach der Vorrunde gleich fünf Paare punktgleich vorne, doch nur die 7:1 spielenden Keven Otto/Andreas Rokitzki vom Absteiger Bad Endbach konnten mit dem dritten Platz vorne mithalten. Ganz aus dem Hinterhalt noch auf Platz eins schafften es Frank Brücke/ Mathias Winkler (Sterzhausen II) mit ihrer Bilanz von 10:4 vor den 8:2 spielenden Christopher Simmer/Jaqueline Seibel (Biedenkopf II), die nach der Vorrunde ebenfalls in der Bilanz noch fehlten. Mit 7:2 punktgleich Vierte sind Markus Sebö/Torsten Petri (Breidenbach) und Ralf Preißler/ Georg Naujoks (Lohra). Auf Platz sechs kamen mit 6:1 die Gladenbacher Maurice Marcel Will/Felix Pierschel.

TV Biedenkopf II: Dominik Weimann 13:1, Daniel Bierau 16:7, Jochen Kaufmann 14:1, Benedict Michel 4:1, Steffen Roemer 4:1, Christopher Simmer 14:2, Jaqueline Seibel 11:2, Peter Schmitt 2:1, Georg Debus 1:0, Markus Kunze 3:2, Kenny Meyer 3:1, Niklas Debus 0:1, Mathias Liebscher 0:2. – Doppel: Simmer/Seibel 8:2, Weimann/Kaufmann 5:1, Bierau/Meyer 3:1, Michel/Roemer 1:1, Bierau/Kaufmann 1:0, Bierau/Kunze 1:0, Kaufmann/ Debus 1:0, Kaufmann/ Schmitt 1:0, Bierau/Debus 1:0, Seibel/Kunze 1:0, Simmer/Kunze 1:0, Kaufmann/Michel 0:1, Kunze/Liebscher 0:1, Weimann/Bierau 0:1.

TV Sterzhausen II: Frank Brücke 11:11, Danny Bau 5:11, Stefan Mang 14:10, Christoph Gockel 17:6, Laura Winkler 7:6, Mathias Winkler 13:8, Jan Christoph Koch 4:5, Walter Bau 1:2, Patrick Hainer 1:2, Ronny Glockzin 0:2, Andreas Wolters 0:1, Wolfgang Breunig 0:1. – Doppel: Brücke/M. Winkler 10:4, D. Bau/Mang 3:3, L. Winkler/ Gockel 3:2, Mang/Gockel 1:3, L. Winkler/ Koch 1:1, Koch/W. Bau 1:0, L. Winkler/M. Winkler 1:0, Koch/Gockel 1:0, Mang/Koch 0:1, Mang/W. Bau 0:1, Mang/Glockzin 0:1, D. Bau/Gockel 0:1, D. Bau/ Hainer 0:1, Gockel/Winkler 0:1, Gockel/Hainer 0:1, Wolters/Breunig 0:1.

FV Breidenbach: Mario Bergen 10:4, Markus Sebö 12:8, Dennis Dittmann 12:4, Maren Hanf 2:3, Christian Benner 12:2, Torsten Petri 4:13, Sascha Meier 4:10, Marco Petri 2:4, Gunter van Wylich 1:1, Hans-Jürgen Melches 0:2. – Doppel: Sebö/T. Petri 7:2, Benner/ Meier 3:4, Bergen/Dittmann 4:2, T. Petri/Meier 1:1, Hanf/Benner 1:1, Dittmann/M. Petri 0:2, Sebö/Dittmann 1:0, Bergen/Hanf 1:0, Dittmann/van Wylich 1:0, Sebö/Petri 0:1, Bergen/Petri 0:1, Meier/ Melches 0:1.

TV Gladenbach II: Maurice Marcel Will 12:3, Felix Pierschel 8:9, Ulrich Hofmann 10:9, Stefan Zick 12:6, Hans-Hermann Müller 7:12, Paolo Marinello 9:6, Thorsten Koch 0:1, Rolf Scheiner 0:4, Manfred Pusch 0:3, Christof Wittmann 0:1. – Doppel: Zick/Marinello 5:3, Hofmann/ Müller 1:7, Will/Pierschel 6:1, Will/ Hofmann 1:0, Pierschel/Zick 1:0, Hofmann/Scheiner 0:1, Müller/ Scheiner 0:1, Scheiner/ Wittmann 0:1, Koch/Pusch 0:1, Pierschel/Pusch 0:1, Müller/Marinello 0:1.

TTC Breidenstein/TV Wallau: Dennis Stark 10:6, Klaus Becker 9:5, Eckhard Grebe 4:15, Tobias Heisner 8:9, Maximilian Seidel 9:4, Sven Henkel 3:5, Samuel Weigel 6:2, Hans-Georg Christ 1:3, Heino Kamm 1:1, Rolf-Dieter Herden 0:2. – Doppel: Grebe/Seidel 5:5, Heisner/Henkel 5:1, Stark/Becker 4:1, Heisner/Weigel 1:2, Becker/Christ 4:0, Stark/Weigel 1:1, Becker/ Kamm 1:1, Stark/Grebe 0:1, Heisner/Herden 0:1.

TV Lohra: Ralf Preißler 16:0, Burkhard Kesting 9:14, Wolfgang Preißler 3:7, Walter Dörr 3:3, Peter Schmidt 7:8, Georg Naujoks 7:10, Jürgen Heinz 2:7, Heinz Wahl 1:2, Steffen Oertel 10:6, Thomas Schäfer 0:3, Marc Hetche 2:3. – Doppel: R. Preißler/Naujoks 7:2, Kesting/Dörr 1:3, Kesting/Oertel 0:4, W. Preißler/Schmidt 2:1, W. Preißler/Oertel 2:0, Schmidt/Schäfer 1:1, Heinz/Oertel 1:1, Naujoks/ Oertel 1:1, Kesting/Hetche 0:2, R. Preißler/Hetche 0:2, Kesting/ Schmidt 1:0, Heinz/ Wahl 0:1, Kesting/Heinz 0:1, W. Preißler/Heinz 0:1, Naujoks/Wahl 0:1, Schmidt/ Oertel 0:1, Schmidt/ Hetche 0:1.

TSV Niederweimar III: Tim Wenning 10:7, Günter Wenning 3:5, Jürgen Daut 9:7, Erhard Haubold 4:5, Klaus Rühl 8:1, Katja Freiling-Heiner 1:1, Heiner Kaut-Otterbein 7:5, Alexander Hüttner 5:9, Tilo Koch 4:5, Waldemar Kullmann 1:4, Thomas Kutsch 0:3, Corinna-Jirina Daus 1:1. – Doppel: Daut/T. Wenning 4:1, Kaut-Otterbein/ Hüttner 4:3, T. Wenning/G. Wenning 4:1, Daut/Haubold 2:2, Haubold/Rühl 2:0, Rühl/Hüttner 1:1, T. Wenning/Hüttner 1:0, Kullmann/ Kutsch 0:1, Rühl/Kutsch 0:1, Kaut-Otterbein/Kullmann 0:1, Rühl/ Kaut-Otterbein 0:1, Daut/Koch 0:1, Freiling-Heiner/Koch 0:1, Koch/ Kullmann 0:1, Rühl/Koch 0:1, Haubold/Koch 0:1, Daus/Kullmann 0:1.

TTC Dautphetal III: Manfred Bingel-Runzheimer 6:14, Johanna Krämer 6:16, Erdal Ural 12:3, Mario Finke 2:0, Manuel Fritz 7:5, Jens Wetterau 2:0, Ulrich Kraft 9:9, Heinz Ulbrich 2:0, Jan Lukas Freiling 1:1, Adam Bauer 0:1, Klaus Krämer 1:11, Vedat Varlibas 1:5. – Doppel: J. Krämer/Bingel-Runzheimer 4:8, K. Krämer/Ural 5:1, Fritz/Kraft 2:4, Kraft/Varlibas 1:1, Fritz/Wetterau 1:0, Freiling/Kraft 1:0, Ural/Varlibas 1:0, Ural/Finke 1:0, Bingel-Runzheimer/Ural 1:0, K. Krämer/Bauer 0:1, Kraft/Ulbrich 0:1, J. Krämer/Ulbrich 0:1, K. Krämer/Varlibas 0:1.

TTC Bad Endbach: Keven Otto 8:6, Andreas Rokitzki 10:9, Karsten Roth 3:3, Jens Zimmermann 3:11, Hans-Jürgen Heck 6:9, Nils Schmidt 0:2, Christoph Otto 1:7, Udo Blieder 0:3, Wilfried Müller 2:10, Hans-Peter Werner 0:1, Karsten Otto 0:1. – Doppel: K. Otto/Rokitzki 7:1, Zimmermann/C. Otto 1:4, Heck/ Müller 0:5, Blieder/Müller 0:3, Rokitzki/Heck 1:1, Roth/Zimmermann 0:2, Heck/ Blieder 1:0, Roth/Otto 0:1, Rokitzki/ Zimmermann 1:0, Heck/Schmidt 0:1.