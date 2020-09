Tabellenführung winkt

TERMINE

Damen, Bezirksliga: Bromskirchen – Breidenbach (Fr., 20 Uhr).



Herren, Bezirksoberliga: Bottenhorn – Ockershausen (Sa., 19 Uhr), Niestetal II – Burgholz-Kirchhain (So., 15 Uhr); Bezirksklasse: Weidenhausen – Niederweimar (Fr., 20 Uhr), Gladenbach – Sterzhausen (Fr., 20.30 Uhr), Dautphetal – Sterzhausen (Do., 20 Uhr); Kreisliga Nord-West: Angelburg II – Marbach III (Fr., 20.15 Uhr), Biedenkopf II – Holzhausen (Sa., 15 Uhr); 1. Kreisklasse Nord-West: Weidenhausen II – Moischt-Cappel II, Lohra – Breidenstein (beide Sa., 16 Uhr), VfL Marburg III – Bad Endbach (Mi., 20.30 Uhr); 2. Kreisklasse Nord-West: Marbach IV – Dautphetal IV, Sichertshausen II – Niederweimar III (beide Fr., 20 Uhr), Angelburg IV – Ginseldorf IV (Fr., 20.15 Uhr), Dautphetal IV – Breidenbach (Do., 20 Uhr); 3. Kreisklasse West: Haddamshausen – Weidenhausen III (Fr., 20 Uhr), Sterzhausen III – Steffenberg II (Di., 20 Uhr); 3. Kreisklasse (3er/4er): Bottenhorn III – Breidenstein II (Di., 19 Uhr), Wallau – Weidenhausen IV (Di., 20 Uhr). (mra)