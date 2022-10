3 min

Tischtennis: Biedenkopfer wollen eiskalt zuschlagen

In der Tischtennis-Bezirksoberliga steht der Aufsteiger in der Jahnhalle vor der Heimpremiere gegen den SC Söhre. Dautphetal bekommt es in der Bezirksliga mit Bromskirchen zu tun.

Von Manfred Bonacker und Cornelius Hahn