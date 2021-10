3 min

Tischtennis: Doppelschwäche wird Biedenkopf zum Verhängnis

In der Tischtennis-Bezirksliga kommt der TVB nur zu einem 8:8-Remis in Bromskirchen. In der Bezirksklasse lässt Dautphetal dem TV Gladenbach beim 9:1-Erfolg keine Chance.

Von mb/ coh