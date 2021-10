2 min

Tischtennis: Seibel & Co. wollen am grünen Tisch gewinnen

Bottenhorn empfängt am Samstag Marbach II zum Kreisderby der Tischtennis-Bezirksoberliga. In der Bezirksklasse kann sich Dautphetal an die Spitze setzen.

Von Manfred Bonackerund Cornelius Hahn