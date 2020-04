Vorzeitiges Saisonende beschert Weidenhausen II den Titel

Mit 14:6 der Zweitbeste an den Spitzenbrettern: Peter Schmitt (TV Biedenkopf II). (Foto: Marco Rauch)

MARBURG-BIEDENKOPF - Mit Bilanz von 22:2 und 21:3 Punkten haben Meister TTC Weidenhausen II und der TTC Ginseldorf III die Konkurrenz in der 2. Tischtennis-Kreisklasse Nord-West weiter hinter sich gelassen, wobei die einmal mehr an den Platten stehenden Weidenhäuser bei ihrem Titelgewinn vom vorzeitigen Saisonende profitierten. Schon früh entschieden war zudem die Abstiegsfrage, denn der TV Lohra II und der KZV Wenkbach hatten noch vor Abbruch der Saison ihr Team zurückgezogen.

Die Prestigeposition des besten Einzelakteurs schnappte den beiden Aufsteigern in die 1. Kreisklasse dagegen der Tabellenvierte TTC Bürgeln II weg: Frank Eigenbrod (14:4) konnte in der Rückrunde noch etwas Boden gutmachen und den 14:6 spielenden Peter Schmitt (Biedenkopf III) auf den zweiten Platz verweisen. Beide lagen zur Halbzeit punktgleich (10:4) hinter dem zu diesem Zeitpunkt führenden Tobias Fackiner (Haddamshausen), der bei seinem Vorrundenresultat von 10:2 blieb, da er in die Marbach wechselte. Josias Reuter (Weidenhausen II) ist mit 8:2 Vierter vor Daniel Schneider (SpVgg Haddamshausen) mit 7:1 und Matthias Matthäi (TTC Ginseldorf III) mit 6:0.

Holger Stöhr mischt nach dem 3. auch das 2. Paarkreuz auf

Auch im mittleren Drittel gab es eine Wachablösung durch Samuel Berth (Weidenhausen II), der mit 14:4 den nach der ersten Hälfte führenden Andre Mahner (Ginseldorf III, 11:3) noch verdrängte. Der zur Halbzeit ins 2. Paarkreuzaufgestiegene Holger Stöhr (Weidenhausen II) sprang dank acht Rückrundensiegen ohne Niederlage noch auf Platz 3, knapp vor Holger Benischke (Biedenkopf III, 9:2), ein. Mit ihrem Vorrundenresultat von 7:0 beziehungsweise 8:2 reihten sich Alexander Müller (TTV Angelburg III) und Marius Nau (Ginseldorf III) ebenfalls unter die ersten Sechs ein.

EINZEL- UND DOPPEL-BILANZEN TTC Weidenhausen II: Matthias Laucht 7:3, Josias Reuter 8:2, Michael-Jochen Müller 13:9, Holger Stöhr 15:0, Samuel Berth 14:4, Justin Berth 8:11, Bianca Kapaun 8:3, Christian Kraft 2:0, Louic Berth 2:1, Stefan Hübner 4:3, Lorenz Scheiner 1:3, Klaus Hübner 1:2, Hans-Dieter Ullrich 1:0. – Doppel: Müller/Stöhr 8:2, S. Berth/Kapaun 5:2, Laucht/J. Berth 4:1, Reuter/S. Berth 2:1, J. Berth/S. Hübner 2:1, Reuter/Müller 1:1, J. Berth/L. Berth 1:0, K. Hübner/L. Berth 1:0, Stöhr/L. Berth 1:0, K. Hübner/S. Hübner 1:0, S. Berth/ Kraft 1:0, J. Berth/Kraft 1:0, Müller/J. Berth 1:0, Berth/Ullrich 0:1, Scheiner/S. Hübner 0:1, Kapaun/ Scheiner 0:1.



TTC Ginseldorf III: Tobias Matthäi 6:0, Marius Nau 14:4, Jan Hahner 6:4, Peter Braun 12:3, Andre Mahner 15:3, Kai-Oliver Stadler 12:7, Dietmar Weitzel 4:0, Frank Bauerbach 3:2, Niklas Emmerich 2:0, Sabine Schäfer 2:3, Petra Schunk 1:2, Roland Nebel 1:2, Lena Emmerich 0:1, Rüdiger Nebel 0:1, Veronika Lutz 0:1. – Doppel: Nau/Stadler 11:0, Braun/ Mahner 7:0, Matthäi/Hahner 3:0, Hahner/ Mahner 2:0, Bauerbach/ Nebel 1:0, Mahner/Weitzel 1:0, Schäfer/ Schunk 1:0, Matthäi/ Weitzel 1:0, Nau/Weitzel 1:0, Bauerbach/Schunk 1:0, Hahner/Schäfer 1:0.



TTV Angelburg IV: Alexander Müller 13:4, Jan-Philip Falz 11:11, Ralf Schneider 6:11, Julia Schäfer 5:13, Michael Müller 4:9, Torsten Dittmar 9:6, Sven Falz 11:7, Jan-Lukas Stäger 2:0, Helmut Hartmann 0:2, Matthias Müller 0:1, Luca Reh 0:1, Michael Müller 0:1. – Doppel: J.-P. Falz/S. Falz 6:5, A. Müller/Schneider 7:3, Schäfer/ Dittmar 2:4, Mi. Müller/Dittmar 3:1, Schäfer/Mi. Müller 0:2, Schäfer/Mi. Müller 1:0, Mi. Müller/A. Müller 1:0, Stäger/Hartmann 0:1, Dittmar/Reh 0:1, S. Falz/ Ma. Müller 0:1.



TTC Breidenstein II: Samuel Weigel 14:11, Volker Steinhanses 11:10, Horst Lenz 12:7, Hans-Georg Christ 7:14, Wolfgang Ganzke 10:9, Heino Kamm 11:6, Florian Tobüren 2:1, Lukas Becker 3:2, Siegfried Weigel 2:4. – Doppel: Christ/Kamm 7:4, Steinhanses/Ganzke 4:5, Sa. Weigel/Lenz 4:6, Christ/Lenz 1:1, Steinhanses/Si. Weigel 1:2, Sa. Weigel/Tobüren 0:2, Ganzke/Si. Weigel 1:0, Kamm/Becker 1:0, Steinhanses/Becker 0:1, Sa. Weigel/Becker 0:1, Sa. Weigel/Ganzke 0:1.



1. TTC Bürgeln II: Frank Eigenbrod 14:4, Heiko Neurath 12:13, Thorsten Rodenhausen 4:3, Stefan Engel 11:14, Kurt Wunderlich 1:2, Jürgen Wege 1:1, Horst Eckel 6:8, Levente Máté 9:9, Laura Göttig 2:5, Norbert Kranz 0:3, Bernd Müller 0:1, Alexander Prieur 0:1, Patrick Fischer 0:3. – Doppel: Neurath/Engel 9:6, Eckel/Máté 2:4, Eigenbrod/Rodenhausen 3:0, Eigenbrod/Göttig 1:2, Máté/Göttig 0:2, Eigenbrod/Eckel 0:2, Wege/Máté 1:0.



TV Biedenkopf III: Gunther Wiesner 0:2, Peter Schmitt 14:6, Georg Debus 10:5, Holger Benischke 14:4, Markus Kunze 7:8, Detlef Lang 3:5, Kenny Meyer 4:2, Niklas Debus 7:5, Gerhard Kunze 1:3, Alexander Lang 1:2, Manfred Becker 2:2, Mustafa Bakhshi 0:3, Mathias Liebscher 0:2. – Doppel: Schmitt/Benischke 8:4, M. Kunze/D. Lang 2:2, G. Debus/Meyer 2:0, G. Debus/N. Debus 1:1, G. Debus/M. Kunze 1:2, N. Debus/ Bakhshi 0:2, M. Kunze/A. Lang 1:0, N. Debus/Meyer 1:0, G. Kunze/Meyer 0:1, N. Debus/A. Lang 0:1, N. Debus/Becker 0:1, M. Kunze/N. Debus 0:1, G. Debus/Benischke 0:1, G. Kunze/Becker 0:1, G. Debus/D. Lang 0:1, M. Kunze/Liebscher 0:1, Wiesner/M. Kunze 0:1.



SpVgg Haddamshausen: Tobias Fackiner 10:2, Daniel Schneider 7:1, Harald Merte 10:13, Hans-Werner Gerber 8:14, Myung-Ho Winkler 2:12, Alexej Wagner 5:12, Hans-Peter Fackiner 0:2, Jens Seneberg 1:4, Michael Karber 0:3, Yann Möller 1:1, David Möller 1:7, Benno Möller 0:2. – Doppel: Merte/Gerber 11:2, Schneider/Wagner 3:1, T. Fackiner/ Wagner 2:1, T. Fackiner/Seneberg 0:3, Winkler/D. Möller 0:3, Winkler/ Wagner 0:2, Y. Möller/D. Möller 0:2.



TTC Sichertshausen II: Dirk Seckinger 8:17, Michael Böth 3:2, Christian Peter 6:14, Celin Winter 9:10, Rüdiger Nerlich 7:11, Louis Allmeroth 4:3, Sebastian Peter 2:5, Tim-Elias Müller 1:3, Markus Winter 2:13, Anna Hemer 0:5, Thomas Schneider 0:1. – Doppel: Seckinger/C. Peter 5:9, Nerlich/M. Winter 3:6, C. Winter/S. Peter 4:1, Böth/C. Winter 1:2, Nerlich/Allmeroth 1:1, C. Winter/Müller 1:0, C. Winter/Allmeroth 1:0.

Die „Saison der wenigen Spiele“ bescherten Weidenhausens Holger Stöhr mit seinen sechs Siegen aus der Vorrunde den Ranglistensieg im Schlussdrittel. Platz 2 sicherte sich Heino Kamm (TTC Breidenstein II) mit 11:6 vor Torsten Dittmar (Angelburg IV) mit 8:3 sowie den auf jeweils fünf Siege kommenden Bianca Kapaun (Weidenhausen II), Alexander Müller (Angelburg IV) und Horst Lenz (Breidenstein II).

Als bestes Doppel dieser Klasse zeigten sich Marius Nau/Kai-Oliver Stadler (Ginseldorf III) nach elf ungeschlagenen Begegnungen. Damit konnten sie die zur Halbzeit führenden Harald Merte/Hans-Werner Gerber (Haddamshausen) noch verdrängen (11:2). Ebenfalls aus Ginseldorf kommen mit Peter Braun/Andre Mahner (7:0) die Rangdritten. Es folgen Michael-Jochen Müller/Holger Stöhr (Weidenhausen II) mit 8:2, Peter Schmitt/ Holger Benischke (Biedenkopf III) mit 8:4 und Alexander Müller/Ralf Schneider (Angelburg IV) mit 7:3.