Wallauer wagen den Neuanfang

Auch Eckhard Grebe (links) und Alfred Müller gehen kommende Saison wieder im Trikot des TV Wallau an die Platten. (Foto: Marco Rauch)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Trotz Corona dreht sich das Spielerkarussell im heimischen Tischtennissport kräftig. Das liegt vor allem an den Auflösungserscheinungen beim einstigen Aushängeschild 1. TTV Richtsberg, das nahezu alle Spieler an seinen „Nachfolger“ TTC Ginseldorf verlor.

TTC Ginseldorf tritt „Richtsberger Erbe“ an

Die Ginseldorfer steigen als Meister der Bezirksoberliga ohnehin in die Verbandsliga auf und durch das „Richtsberger Erbe“ als Tabellenzweiter kann sich jetzt zusätzlich auch noch Ginseldorf II in die Verbandsliga einreihen.

Übergewechselt von Richtsberg nach Ginseldorf sind Sabine Baier-Nicolai, Frank Balzer, Ralf Cornelius, Reiner Essmann, Helmut Euler, Petra Frank, Peter Grzybowski, Axel Kirchhain, Sabine Knierim, Hans-Jürgen Lammers, Stefan Luley, Norbert Mann, Karl Michaelis-Braun, Harald Peschke, Jörg Sause, Dieter Schmitz, Stefan Schumann, Dirk Schwalm, Klaus Vieth, Erik, Connor und Marvin Weber sowie Horst Zimmermann. Vom TSV Frankenberg kam ferner Torben Mengel, während sich Daniel Dithmar dem SV Reddighausen anschloss.

Beim TTV Stadtallendorf als klassenhöchster Verein des Tischtenniskreises Marburg-Biedenkopf, der als Tabellenzweiter der Oberliga ebenfalls eine Klasse höher aufschlagen darf, überwogen die Neuzugänge mit Lothar Dippel (KSG Maulbach), Wolfgang Dörr (TTG Schadenbach), Mohamed Gaber Elzaher (TV Braunfels), Luca Fucec (TG Obertshausen), Johan Hagberg (TTC Ruhrstadt Herne), Björn Kannenberg (TTC RW Biebrich) sowie Sven Scheiwein (TSV Allendorf/Lda.) die Abgänge deutlich. Den Verein verlassen haben Michael Fuchs, Thomas Möhl, Peter Smallcombe. Andrei Triarokkin (alle Gießener SV) und Matas Vilkas (SV Siek/Schleswig-Holstein).

Mit Wolfgang Hübner, Heike Multiszewski und Jörg-Peter Weber wechselten drei weitere Spieler von der KSG Maulbach zum SV Schweinsberg. Über Verstärkungen freuen darf sich auch der TSV Ockershausen, zu dem Christian Hainer und Ingo Schäfer vom TSV Marbach ins andere Marburger Stadtteil wechselten. Zu den Marbachern zog es dagegen Stefan Gruber (TV Bad Schwalbach), Michael Karber, Jens Seneberg (beide SpVgg Haddamshausen) sowie Max Kubens und Milan Schade (beide TSV Niederweimar).

Wieder mitmischen im Ligageschehen will anscheinend der letzte Saison zurückgezogene KZV Wenkbach, der Michael Böth (TTC Sichertshausen), Benjamin Engelhardt (TTV Schröck) und Daniel Schneider (SpVgg Haddamshausen) als Neuzugänge begrüßen kann.

Knut Feußner (VfL Marburg) verstärkt künftig den SVH Kassel und für den TSV Amöneburg gehen in der neuen Saison Mario Fuchs sowie Mark Schaarschmidt (beide TTC Anzefahr) an die Platten. Jan-Christoph Koch wechselte vom TV Sterzhausen zum TSV Frankenberg, Jürgen Daut vom TSV Niederweimar zum TV Cölbe und Norbert Eberling vom TV Cölbe zum TTV Schwarzenborn.

Thore und Jule Feußner zum TTC Weidenhausen

Relativ bescheiden blieb auch diesmal das Wechselfieber im Kreisteil Hinterland, wo die anvisierte Spielgemeinschaft zwischen dem TTC Breidenstein und dem TV Wallau wieder in die Brüche gegangen ist. Bis auf Dennis Stark kehrten alle Spieler wieder zurück zum TV Wallau, der in der untersten Spielklasse noch einmal einen Neuanfang wagen will. Ansonsten meldete nur der TTC Weidenhausen mit dem Sinkershäuser Geschwisterpaar Thore und Jule Feußner (VfL Marburg) zwei Neuzugänge.