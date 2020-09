Weidenhausen zahlt Lehrgeld

Hans-Georg „Hansi“ Christ (TTC Breidenstein) besiegt Steffen Oertel (vorne) vom TV Lohra mit 3:0, muss aber gegen Georg Naujoks den 3:2-Erfolg hart erkämpfen. (Foto: Marco Rauch)

HINTERLAND - Mit dem geringfügig besseren Spielverhältnis hat Sterzhausen durch den 11:1-Erfolg in Gladenbach die Tabellenführung der Tischtennis-Bezirksklasse vor dem punktgleichen Biedenkopf übernommen. Auf die dritte Position verbesserte sich Niederweimar, das beim Neuling Weidenhausen mit 8:4 dominierte.

Bezirksklasse

Gladenbach – Sterzhausen 1:11: Erneut ohne Spitzenspieler Capra mussten die Gastgeber eine deutliche Niederlage quittieren. Zu groß war die spielerische Überlegenheit des ambitionierten Titelanwärters, der mit 3:0-Erfolgen seines Spitzenduos Tina Acker und Christoph Strube begann. Anschließend gewann Wolfgang Klein gegen Tobias Jakob den ersten und dritten Satz, konnte aber dennoch ein 2:3 (7:11) nicht verhindern. Deutliche Erfolge von Nathanael Mang, Christopher Greif, Markus Stein sowie nochmals Acker und Strube schraubten den Spielstand auf 8:0, ehe dem zuverlässigen Wolfgang Klein nach einem hart umkämpften mittleren Abschnitt (12:10, 10:12) mit dem 3:2 über Mang doch noch der Ehrenpunkt gelang. Die einzige Niederlage beantworteten Jakob, Stein und Greif wieder mit einem glatten 3:0.

Weidenhausen – Niederweimar 4:8: Der Ex-Bezirksligist legte los wie die Feuerwehr und bekam mit der 4:0-Führung durch Adrian Zühl (3:0), Michael Kullmann, Marc Adams sowie Stefan Reis (alle 3:1) die Begegnung schnell in den Griff. Ulrich Wagner hatte dann die Möglichkeit zum ersten Gegenpunkt, doch nach dessen 2:0-Führung wendete sich gegen Tim Wenning mit dem knappen 10:12 nach 10:7-Führung im dritten Satz noch das Blatt. Wieder leichtes Spiel hatten Stefan Range (3:0) sowie die in den Spitzeneinzeln erneut dominierenden Kullmann und Zühl (beide 3:1). Mit der 8:0-Führung und damit dem Sieg in der Tasche ließ man es etwas lockerer angehen und verlor prompt die letzten vier Einzel. Robin Pfeifer behauptete sich mit 3:1 gegen den Ex-Weidenhäuser Reis, nach zweimal offenem Beginn (12:10, 11:13) setzte sich Tjark Schmidt gegen Adams ebenso mit 3:2 durch wie Wagner am 11. September beim 9:11 (Nine-Eleven), 11:9, 12:10, 7:11, 11:6 gegen „Steppi“ Range, und den knappsten Erfolg über die gleiche Distanz nutzte schließlich Andreas Kolodzie zu einem 12:10 über Wenning.

Kreisliga

Angelburg II – Marbach III 9:3: Der Auftakt fiel den Gastgebern noch etwas schwer, denn Eugen Reichwein (11:9) gegen Wolfgang Mattes sowie Matthias Wagner (nach 0:2-Rückstand) gegen Alexander Stolp mussten sich mit einem knappen 3:2 begnügen. Die 3:0-Führung durch Philipp Becker (3:1) fiel dagegen schon deutlicher aus. Die ersatzgeschwächten Gäste kamen durch Tobias Fackiner dann zum ersten Gegenpunkt, den Benjamin Graf (3:0) aber postwendend ausbügelte. Nach dem 4:2 durch Volker Loch setzte sich Reichwein auch gegen Stolp mit 3:2 durch, während Wagner (3:0) diesmal ungeschorener davonkam. Mit seinem zweiten Sieg verkürzte Fackiner noch einmal vor dem 7:3 durch Dominic Hartmann (3:1). Erst nach vier spannenden Sätzen (10:12, 12:10, 11:13, 11:9) gelang Graf im fünften Satz (11:2) der Durchbruch, ehe Jan Lukas Reeh (3:1) den Sieg endgültig perfekt machte.

Breidenstein gewinnt 8:4 in Lohra in der 1. Kreisklasse

Biedenkopf II – Holzhausen 6:6: Wie erwartet lieferten sich beide Teams ein spannendes Duell, das die Gastgeber mit der 4:2-Führung zunächst in der besseren Ausgangsposition sah. Neben Stefan Glashauser (3:0), Holger Benischke und Kenny Meyer (beide 3:1) begegneten sich Peter Schmitt und Edgar Fritz (3:2/11:9) allerdings auf Augenhöhe. Auch die Gäste mussten zu einem knappen 3:2 (11:8) durch Hartmut Koch gegen Jaqueline Seibel greifen, während Spitzenspieler Günter Beimborn zu einem glatten 3:0 kam. Beimborn leitete im zweiten Abschnitt dann auch die Wende ein zur 6:4-Führung, die nochmals Koch sowie Ulrich Schmidt und Fritz (alle 3:1) komplettierten. Im Schlussdrittel waren die Hünsteiner aber überfordert und mussten durch Benischke und Meyer (beide 3:0) noch das 6:6 in Kauf nehmen.

1. Kreisklasse

Weidenhausen II – Moischt-Cappel II 9:3: Gleich vier kampflose Einzel mussten die Gäste mit ihrer dezimierten Formation abgeben. Nach der 3:0-Führung durch Matthias Laucht (3:0), Holger Stöhr (3:1) und Martin Lehberger (3:2 gegen Herbert Lenz) gelang Herbert Grün der erste Gegenpunkt, dem Harald Schröder noch einen zweiten hinzufügte. Grün gewann mit dem 3:2 über Lehberger auch seine zweite Partie, doch mehr ließen nochmals Stöhr sowie Bianca Kapaun (beide 3:1) nicht mehr zu.

Lohra – Breidenstein 4:8: Die Gäste erwischten mit der 4:2-Führung durch Klaus Becker, Lukas Becker, Florian Tobüren (alle 3:1) sowie Hans-Georg Christ (3:0) die bessere erste Hälfte. Dagegen hielten nur Ralf Preißler (3:1) und Georg Naujoks (3:1). Dass Spitzenspieler Preißler für diese Spielklasse unterfordert ist, zeigte sich auch bei seinem zweiten 3:0-Erfolg zum 3:4. Anschließend zogen Tobias Heisner (3:1), Volker Steinhanses (3:2/11:9 gegen Steffen Oertel) sowie nochmals „Hansi“ Christ (3:2/11:7 gegen Naujoks) und Tobüren (3:0) auf 8:3 davon, ehe im letzten Einzel Marc Hetche noch einmal verkürzte.

2. Kreisklasse

Angelburg IV – Ginseldorf VI 1:11: Vor allem durch die Richtsberger Zugänge in den klassenhöheren Mannschaften sind die Ginseldorfer inzwischen so stark geworden, dass selbst die sechste Garnitur ein „Gewinner-Team“ ist. Den Ehrenpunkt der Gastgeber beim Stande von 0:3 markierte Matthias Müller, der sich auch im zweiten Abschnitt gegen Leonard Braun (3:2/11:8) teuer verkaufte. Neben dem jugendlichen Braun (2) überzeugten mit Lena Emmerich (2) und Cedric Fuchs auch die anderen Nachwuchsspieler.

3. Kreisklasse

Haddamshausen – Weidenhausen III 7:5: Bis zum Stande von 5:5 konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Das 1:0 durch Harald Merte glich Christian Kraft aus, das 2:1 durch David Möller egalisierte Klaus Hübner (alle 3:0) und einen kampflosen Punkt konnte Matthias Jonathan Müller ausbügeln. Dann gewann Merte auch sein zweites Spitzeneinzel, doch Elias Mankel war mit dem 4:4 zur Stelle. Nach dem 5:4 nochmals durch Möller besorgte Stefan Hübner letztmals den Gleichstand, denn das 6:5 durch Elia Strache war aufgrund der dezimierten Gästeformation nicht mehr gutzumachen.

3. Kreisklasse (3er/4er)

Bottenhorn III – Wallau 5:3: Matchwinner der Gastgeber war Routinier Bernhard Henkel mit seinen beiden Fünfsatzerfolgen. Auch Andre Herrmann setzte sich beide Male durch, während Klaus Peter einmal zum Zuge kam. Die Gegenpunkte gingen auf das Konto von Rolf-Dieter Herden, Eckhard Grebe sowie Jens Loew.

Breidenstein II – Biedenkopf IV 6:2: Das 0:1 durch Gerhard Kunze (3:2/11:8) konnten Horst Lenz sowie Florian Tobüren gleich doppelt aus gleichen, doch Mustafa Bakhski wehrte sich noch einmal. Nach dem 2:2 ließen Volker Steinhanses, Lukas Becker sowie nochmals Lenz und Tobüren aber nichts mehr anbrennen.