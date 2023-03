Falsch aufgestellt, Punkte weg

Daniel Wiecki (TTF Frohnhausen III) blieb in seinen beiden Einzelbegegnung sowie im Doppel mit Uwe Moser im Spiel gegen den TTC Mandeln ungeschlagen. (© Inge Schäfer)

Daniel Wiecki (TTF Frohnhausen III) blieb in seinen beiden Einzelbegegnung sowie im Doppel mit Uwe Moser im Spiel gegen den TTC Mandeln ungeschlagen. (© Inge Schäfer)

Am Tischtennistisch gewonnen und am grünen Tisch verloren - diese bittere Erfahrung haben die TTF Frohnhausen in der Bezirksoberliga machen müssen.