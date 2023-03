Hohenrother Mädchen in zwei Klassen top

Die Teilnehmer am Kreisentscheid der Minimeisterschaften. (© Inge Schäfer)

Die Teilnehmer am Kreisentscheid der Minimeisterschaften. (© Inge Schäfer)

(isch). Von den 55 qualifizierten Mädchen und Jungen aus den Ortsentscheiden starteten am Sonntag in der Großsporthalle in Driedorf bei Durchführer SG Hohenroth 27...