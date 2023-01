Tischtennisspieler ziehen nach Altenkirchen um

HOHENAHR. Die Gemeinde Hohenahr hat dem TTC Großaltenstädten mitgeteilt, dass das Dorfgemeinschaftshaus in Großaltenstädten als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll. Die Tischtennisspieler haben recht schnell einen Ausweichspielort bereitgestellt bekommen und ihr Material umgeräumt. Bis auf Weiteres werden sie ihre Heimspiele im alten Kindergarten in Altenkirchen austragen. Die neue Adresse lautet Hoyerweg/Am Sportplatz in Altenkirchen.