Aufsteiger sorgen für Überraschungen

In den kreisgebundenen Tischtennisklassen haben am ersten Spieltag viele Aufsteiger für Überraschungen gesorgt. So gewann Falkenbach in der Kreisliga mit 9:1 gegen Niederselters II und Weilmünster besiegte Lindenholzhausen II mit 9:5. Auch Langenbach in der 2. Kreisklasse startete mit einem 8:2-Auswärtssieg gegen Schupbach.