Aufsteiger überrascht als Tabellenführer

Niklas Fink (l.) und Harald Peuser waren beim 5:9 des TuS Löhnberg II gegen den TSV Hirschhausen II in Gruppe 1 der 1. Kreisklassen an drei der fünf Punkte beteiligt. Foto: Harald Höhnel

Niklas Fink (l.) und Harald Peuser waren beim 5:9 des TuS Löhnberg II gegen den TSV Hirschhausen II in Gruppe 1 der 1. Kreisklassen an drei der fünf Punkte beteiligt. Foto: Harald Höhnel

In Gruppe 2 der Tischtennis-Kreisliga ist Aufsteiger Weilmünster II überraschend Tabellenführer. Den Platz an der Sonne hat auch Neuling Löhnberg IV in der 3. Kreisklasse,...