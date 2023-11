Endlich platzt der Knoten

Bereits in den Doppeln, die alle an Blessenbach gingen, legte das heimische Sextett den Grundstein für den Sieg. Jeweils in drei Sätzen gewannen Frank Zirnzak/Daniel Legner gegen Marcus Heuser/Jörg Keuter und Fabian Scherber/Uwe Gessner gegen Dominic Kühnling/Christoph Seip. Ein enges Spiel lieferten sich Manfred Mehl/Ingo Hartmann gegen Andreas Haß/ Carsten Simon. Das Dietkirchener Duo führte mit 2:1-Sätzen (9:11, 14:12, 13:11), ehe Mehl und Hartmann im "Vierten" mit 12:10 ausglichen. Der Entscheidungssatz ging dann mit 11:8 an die Blessenbacher. Pech in diesem Spiel hatte Andreas Haß, dessen Vorhandbelag sich löste, er aber den Schläger nicht wechseln durfte.