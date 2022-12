Oberlahnduo überwintert an Spitze

Das Mutter-Sohn-Doppel Marion und Jonas Müller war beim 0:10 des TTC Selters in der 3. Kreisklasse gegen den TTC Eisenbach V chancenlos. (© )

Am letzten Vorrundenspieltag der Tischtennis-Kreisebene haben sich der TSV Hirschhausen in der Kreisliga und der TuS Weilmünster II in der 1. Kreisklasse die Halbzeittitel geholt.