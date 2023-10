TuS Löhnberg II kommt in Fahrt

Günter Deisel (l.) und Volker Sittel gewannen beim 5:9 des TTC Eisenbach IV in der 2. Kreisklasse, Gruppe 2 gegen den SV Odersbach ihr Doppel im fünften Satz.

Günter Deisel (l.) und Volker Sittel gewannen beim 5:9 des TTC Eisenbach IV in der 2. Kreisklasse, Gruppe 2 gegen den SV Odersbach ihr Doppel im fünften Satz.

In der 1. Tischtennis-Kreisklasse, Gruppe 1 kommt der TuS Löhnberg II langsam in Fahrt. Gegen Heringen III gelang nach zwei Auftaktniederlagen der dritte Sieg in Folge....