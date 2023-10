TuS Obertiefenbach überrascht

In der Verbandsliga musste sich der TTC Staffel beim TTC Siegbach mit einem 5:5 begnügen. Jacqueline Feigen/Speier, Katharina Speier, Iris Brahm sowie die als Ersatz auftrumpfende Beatrix Pfaffendorf (2) markierten in der ausgeglichen verlaufenden Partie die Punkte. Überzeugend spielte der TuS Obertiefenbach beim TTC OE Bad Homburg auf und entführte überraschend beide Punkte. 7:3 hieß es am Ende dank Gröschen/Heidenreich, Rita Gröschen (2), Beate Schmidt (2), Stephanie Heidenreich und Tatjana Böhm. Und auch der TTC Oberbrechen blieb siegreich. Der 6:4-Erfolg gegen SGK Bad Homburg ist L. Klement/Arthen, Nicole Arthen (2), Michaela Buschky sowie Silke und Lisa Klement zu verdanken, die damit erster Verfolger von Hochheim und Kelkheim II an der Tabellenspitze sind.