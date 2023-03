TV Niederselters holt in Löhnberg den Titel

Maximilian Stähler spielte bisher eine tadellose 33:0-Bilanz und ist mit dem TV Niederselters Meister in Gruppe 2. (© Ulrich Hadaschick)

In Gruppe 2 der Tischtennis-Bezirksklasse steht der Meister bereits fest, in Gruppe 1 mit dem TTC Staffel III so gut wie.