Tischtennis: Biedenkopf will das Momentum nutzen

Peter Waldhardt-Erdogan (TV Biedenkopf) steht im Spitzenpaarkreuz der Bezirksoberliga 3:5. Am Samstag trifft er bei der Partie gegen den TTV Stadtallendorf III voraussichtlich auf den starken Daniel Ott (9:0) und Jonas Riedesel (4:3).

Der Hinterländer Bezirksoberligist strebt im Kreisduell mit Stadtallendorf III den dritten Sieg in Folge an. Stadtallendorf I begrüßt am Samstag zwei ehemalige Bundesliga-Cracks.