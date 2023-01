TV Lohra II marschiert Richtung Meistertitel

TTC Breidenstein II: Volker Steinhanses 1:2, Dominik Roth 9:6, Jannis Simmer 6:7, Jonas Becker 10:2, Lukas Burghardt 6:10, Silas Collin Will 3:6, Noah Joel Will 1:2. - Doppel: Becker/Burghardt 1:1, Becker/S. Will 1:0, Steinhanses/Roth 1:0, Roth/Becker 1:0, Simmer/Becker 1:0, Roth/ S. Will 0:1, Roth/Simmer 0:1, Simmer/Burghardt 0:1.