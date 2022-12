Dieter Buchenau spielt wieder für den TV Braunfels

Wie wichtig ist es, dass die erste Mannschaft in die Oberliga aufsteigt?

Total wichtig! Wir haben das Niveau für die Oberliga, die wir unbedingt erreichen wollen. Dadurch, dass Tobias und Christian Schneider zu uns gekommen sind, war dieses Ziel klar definiert. Nach außen, aber auch für unsere Zuschauer nach innen, ist das Erreichen von Liga fünf ein ganz klares Signal. Sollten wir aufsteigen, wollen wir in der Oberliga mit den Schneider-Brüdern, mit Michael Mengel und Fritz Lattermann auch weitermachen. Dort kann unser Ziel aber nur der Klassenerhalt sein, denn die Oberliga ist verdammt stark besetzt. An einen Sprung in die viertklassige Regionalliga brauchen wir mit unseren mittelhessischen Akteuren, auf die wir ganz klar setzen, aber gar nicht zu denken. Dadurch, dass künftig bis auf die Bezirksebene durchgehend mit Vierermannschaften gespielt wird, ist das Niveau nach oben hin enorm hoch. Schon in der Regionalliga spielen Teams, die teilweise nur Profis in ihren Reihen haben. An eine solche Reform in unserem Verein denken wir nicht.