Tischtennis: In Solms tagt der Jugendkreistag

SOLMS. Der Tischtennis-Jugendkreistag findet am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr im Gemeinschaftssaal im Rathaus Solms-Burgsolms statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Vorbereitung auf die Spielrunde 2023/24. Die Vereine müssen ihre Nachwuchsmannschaften bis spätestens 30. Mai an Kreisjugendwart Felix Friedrich melden. In Solms werden dann die Klassen eingeteilt. Zudem werden die Durchführer der Jugendveranstaltungen bestimmt. Zu diesem Zweck müssen die Bewerbungen für die Austragungsorte am Mittwoch vorliegen. Auf dem Programm stehen auch die Ehrungen für die Meistermannschaften der abgelaufenen Saison und die Vergabe des Jugendförderpreises. Zudem wird über den aktuellen Stand des Kreisleistungszentrums und der Schul-AG berichtet.