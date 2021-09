Berghausen lässt Burgsolms keine Chance

Jetzt teilen:

SOLMS - Optimal läuft es derzeit für den FSV Berghausen in der Tischtennis-Bezirksliga der Herren. Durch einen 9:2-Erfolg in Burgsolms übernahm der FSV die Tabellenspitze. Burgsolms muss nach dem Fehlstart nun versuchen, in den folgenden Begegnungen zu punkten.

TVB gewinnt in den Doppeln nur einen einzigen Satz

Vorentscheidend für die klare Burgsolmser Niederlage war der Verlauf der Doppel, in denen nur ein Satz gewonnen wurde. Kurzzeitig kam Hoffnung auf, als Oliver Toscher auf 1:3 verkürzte. In den folgenden drei Spielen wurden zwar fünf Satzgewinne erreicht, doch der nächste und somit letzte Punkt folgte erst beim 1:6 durch Antonio Mastandrea. Der in dieser Saison scheinbar sehr starke FSV Berghausen kam durch die Erfolge von Patrick Reuter (2), José Sánches Romero, Ulrich Netsch, Robin Schreiber, Stefan Huck, Sánchez Romero/Huck, Reuter/Schreiber und Netsch/Adrian Diehl zum Kantersieg.