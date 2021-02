Braunfelser Duo geht nur privat neue Wege

Nico Strasser, der in Neunkirchen aufwuchs, fing im Alter von zwölf Jahren mit dem Tischtennis an. Seine erste Station war der TV Neunkirchen, ehe er sich dem rheinländischen Verein TuS Weitefeld-Langenbach anschloss. Nach einer weiteren Station beim TTC Wirges kehrte er schließlich zum TV Neunkirchen, der seit 2016 VTV Freier Grund heißt, zurück. Aufgrund seines Studiums in Gießen wechselte er im Sommer 2020 zum TV BraunfelsSein guter Freund Benjamin Krämer sagt über den 24-Jährigen: "Nico hat einen unglaublich starken Auf- und RückschlagVor allem sein Kampfgeist ist imponierend. Dort kann ihm keiner etwas vormachen." Der Student für Zahnmedizin spielt außerdem Fußball im Mittelfeld beim FC Wahlbach, der in der A-Liga im Siegerland zu Hause ist.

Benjamin "Ben" Krämer startete mit acht seine Laufbahn beim TV Neunkirchen in seinem Heimatort. Es folgte ein kurzes Intermezzo beim Eiserfelder TV, ehe er sich wieder dem TVN, der bei den Herren in der NRW-Liga 3 zu Hause ist, anschloss. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in der Grundschule entschied er sich dafür, in Gießen Kindheitspädagogik zu studierenSeit Herbst 2019 wohnt er mit Nico Strasser in einer Wohngemeinschaft. Zunächst in Wieseck, anschließend direkt in Gießen. Nico Strasser sagt über den 22-Jährigen: "Ben hat einen extrem guten Auf- und Rückschlag und einen hervorragenden beidseitigen TopspinAußerdem hat er eine starke Reaktionsschnelligkeit." Beim TV Braunfels in der Hessenliga kam das Duo in den vier Saisonspielen bis zum Abbruch in der Mitte zum Einsatz. (tis)