Die Vorbereitung für die neue Tischtennis-Saison läuft an

Wetzlar (rsf). Nach dem Abbruch der Tischtennis-Saison 2019/20 beginnt nun die Vorbereitung auf die neue Runde. Alle Vereine müssen in der Zeit vom 25. Mai bis zum 10. Juni ihre Mannschaften im Internetportal des Hessischen Tischtennis-Verbandes (HTTV), das in dieser Zeit dafür geöffnet ist, melden. Dies betrifft auch die Mannschaften, die zurückziehen oder ein Team vom Spielbetrieb abmelden wollen. An der Mannschaftsstärke wird sich in der kommenden Saison nichts ändern.

Rückzug ohne Gebühren bis Ende Dezember möglich

Vereine sollten dabei ihre Mannschaften wie gewohnt melden. Sollte sich im Laufe der Vorrunde herausstellen, dass das gemeldete Team doch nicht wie gewünscht am Spielbetrieb teilnehmen kann, werden seitens des HTTV, gemäß Vorstandsbeschluss vom 15. Mai 2020, für das Zurückziehen in allen hessischen Spielklassen bis zum 31. Dezember keinerlei Gebühren anfallen. Wie in jedem Jahr müssen alle Nachwuchsmannschaften neu gemeldet werden.

Kreissportwart Paul Hermann Göbel macht in diesem Zuge besonders auf einen Passaus aufmerksam: Alle gemeldeten Mannschaften, die aufsteigen (Platz zwei bis fünf) oder die in der Klasse verbleiben möchten, müssen dies durch das Setzen eines Hakens auf der Homepage bestätigen. Auf Kreisebene haben die Teams, die sich zur Zeit der abgebrochenen Runde auf den Plätzen zwei bis fünf befanden, die Möglichkeit des außerordentlichen Aufstiegs und die Tabellenletzten die Möglichkeit des Klassenverbleibs.

Dies kommt im Kreis zum Tragen, obwohl der TTC Herbornseelbach aus der Verbandsliga zurückgezogen und die SG Hohenroth bereits jetzt angekündigt hat, auf den fast sicheren Aufstieg als Vizemeister der Bezirksliga in die Bezirksoberliga zu verzichten. Auch der TV Haiger als Zweiter der Bezirksklasse hat angekündigt, auf ein mögliches Aufstiegsrecht zu verzichten. Vereine haben bis zum 10. Juni Zeit ihre Klassenwünsche zu äußern.

Die Termine zur Einteilung der Klassen stehen ebenfalls fest. Die Gruppen der Hessen- und Verbandsliga werden am 12. Juni zusammengestellt. Auf Bezirksebene (Bezirksoberliga bis Bezirksklasse) erfolgt dieseam 15. Juni. Der Lahn-Dill-Kreis plant, die endgültige Einteilung am 17. Juni vorzunehmen. Das Fenster für die Terminmeldung zur Austragung der Spiele sowie die Mannschaftsmeldung ist vom 20. Juni bis 1. Juli geöffnet.

Wie in der Saison 2020/21 endgültig gespielt wird, steht derweil noch nicht fest. Es wird derzeit an einem Spielsystem ohne Doppel gearbeitet. Aber auch die Möglichkeit, nur eine Halbrunde ohne Rückspiele auszutragen, ist von den Verantwortlichen ins Auge gefasst worden. Geprüft wird auch eine Änderung der Wettspielordnung, wonach Verlegungen auf einen späteren Termin getätigt werden können.

Nach derzeitiger Lage wird es wohl nicht zur Austragung der Kreismeisterschaften kommen. Noch nicht abgesagt hingegen wurden die Bezirksmeisterschaften. Dabei muss allerdings mit Voranmeldung gearbeitet werden, da die Hallenkapazität begrenzt ist. Ein weiterer wichtiger Termin für die Weichenstellung der neuen Saison wird die Beiratstagung des HTTV sein, die am 27. Juni ausgetragen werden soll.